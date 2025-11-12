MARKO GRUJIĆ POSLE POVRATKA MEĐU "ORLOVE": Verujem da je ovo početak uspešnog perioda za Srbiju

Ulazimo maksimalno ambiciozno u ove utakmice i daćemo sve od sebe da ostvarimo dobar rezultat, izjavio je danas fudbalski reprezentativac Srbije Marko Grujić uoči mečeva protiv Engleske i Letonije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

FOTO: FSS

Srbija će sutra gostovati Engleskoj u Londonu od 20.45 časova u meču grupe K kvalifikacija za SP 2026. godine, a u nedelju od 18 sati dočekaće Letoniju u Leskovcu.

FSS je 30. oktobra imenovao Veljka Paunovića za novog selektora Srbije umesto Dragana Stojkovića, koji je podneo ostavku posle poraza od Albanije u Leskovcu (0:1).

"Bio sam naravno izuzetno srećan kada sam video svoje ime na spisku reprezentacije. Pratio sam i informacije u medijima da bi Paunović mogao da postane selektor naše reprezentacije i nekako sam se potajno nadao da ću biti na tom spisku. Izuzetna mi je čast i prija mi da sam ovde gde volim da budem i gde se svi lepo osećamo. Čast je ponovo raditi sa selektorom koji nas je odveo do sjajnog uspeha koji ostaje zapisan u istoriji našeg fudbala", rekao je Grujić, preneo je zvanični sajt FSS.

On je naveo da mu je nedostajalo igranje za reprezentaciju Srbije.

"Sigurno da su mi nedostajali ti momenti. Svaki igrač sanja da predstavlja svoju zemlju, a opet iz kluba otići i promeniti sredinu, prija kad vidiš stare drugare, lica koja uvek izazovu promenu i poboljšanje na naše prilagođavanje u klubu. Sjajno je što sam opet tu, ima nas dosta koji smo prošli kroz mlađe selekcije i svi jedva čekamo trenutak kada ćemo istrčati na teren u ove dve predstojeće utakmica", istakao je srpski fudbaler.

Grujić je poslednji nastup za selekciju Srbije imao protiv Španije u Kordobi u Ligi nacija.

"Očekuje nas dosta novih stvari, počinje nova priča, da se tako izrazim, sa novim selektorom. U ovim kvalifikacijama smo još uvek živi, imamo dve utakmice, prva je izuzetno, izuzetno teška, svi smo toga svesni. Ima ona floskula da je lopta okrugla, moramo u oba meča da uđemo maksimalno motivisano, već protiv Engleske da uđemo samouvereno i zašto da ne, pokušamo da pobedimo. I konačan epilog da ostavimo za 16. novembar kada igramo protiv Letonije. Ulazimo dakle maksimalno ambiciozno u ove utakmice i daćemo sve od sebe da ostvarimo dobar rezultat", dodao je Grujić.

Paunović je kao selektor omladinske selekcije sa Srbijom 2015. godine na Novom Zelandu osvojio titulu prvaka sveta.

"Sigurno je da se dosta stvari promenilo, deset godina nije mali period. Siguran sam da smo svi napredovali, mi kao igrači, on kao trener, da ima mnogo više iskustva. Mislim da je sada odličan tajming da krenemo u nove pobede. Prvi cilj je pre svega plasman na SP, da sve pokušamo dok postoje šanse, a kasnije, tamo od marta, da se krene u jedan novi ciklus. Svi zajedno, pozitivni i sa novom energijom da učinimo sve da reprezentacija ponovo bude takva da će se svaki Srbin ponositi", istakao je Grujić.

Selekcija Engleske će igrati u najjačem sastavu protiv Srbije iako je već obezbedila plasman na SP 2026.

"Nije me iznenadilo, pogotovo što je Tuhel skoro postao selektor engleske reprezentacije. Ovaj period će da iskoriste kako bi se dodatno uigrali. Za to nema puno prilika, do marta praktično nema novog okupljanja, tako da će ući u meč maksimalno motivisano, kao i mi. Moramo da budemo motivisaniji, jer i dalje se borimo za baraž i imamo želju da odemo na predstojeći Mundijal. Naravno, u fudbalu nije sve samo u motivaciji, ali ona jeste veoma bitan faktor. Za nas je ona važna pogotovo posle ove promene na mestu selektora. Mislim da će momci izaći na teren sa dvesta odsto svojih mogućnosti i ko god da bude u timu, uveren sam da će dati svoj maksimum", naveo je Grujić.

Prvo mesto na tabeli grupe K kvalifikacija za SP 2026. drži Engleska sa 18 bodova, Albanija je druga sa 11, dok se Srbija nalazi na trećoj poziciji sa 10. Letonija je četvrta sa pet bodova, dok je Andora poslednja sa jednim bodom. Engleska je već obezbedila plasman na SP 2026.