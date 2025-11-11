STRAVIČNO: Huligani polupali prostorije FK Zemun tokom treninga mladih timova! Oglasio se klub (FOTO)
NEMILE scene dogodile su se u Zemunu sinoć, a danas se FK Zemun oglasio saopštenjem.
Saopštenje FK Zemun prenosimo u celosti bez izmena:
- Fudbalski klub Zemun najoštrije osuđuje incident koji se dogodio sinoć tokom treninga naših najmlađih kategorija i generacija 2014 - 2016 kao i članova Atletskog kluba Mladost, kada je grupa od 30 huligana upala u naš sportski centar i vandalizovala svlačionice i klupske prostorije.
Ovaj kukavički čin, počinjen u trenutku kada su na terenu bila deca od 9 i 11 godina, njihovi roditelji i sportisti, predstavlja sramotu za sport i društvo u celini.
Posebno nas pogađa što se sve to dogodilo baš na Dan pobede u Prvom svetskom ratu, dan kada obeležavamo mir, hrabrost i zajedništvo a čvrsto verujemo da bi se preci počinioca sramili ovakvim potezom njihovih naslednika.
FK Zemun i roditelji dece pozivaju nadležne organe da hitno preduzmu sve mere kako bi se izgrednici i počinioci pronašli i sankcionisali.
Naš klub će nastaviti da neguje sportski duh, fer-plej i bezbednost sve dece i sportista koji treniraju u našem kompleksu. Osuđujemo svaki vid nasilja i vandalizma. FK Zemun će uvek stajati na strani sporta, zajedništva i poštovanja.
