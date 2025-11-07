CELA SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta je Veljko Paunović uradio pred mečeve sa Engleskom i Letonijom

KAKAV potez Veljka Paunovića!

Foto: FSS

Predsednik Fudbalskog saveza Beograda i Veljkov dugogodišnji prijatelj Nikola Lazetić, otkrio je za Sportissimo detalje razgovora u Madridu koji je prethodio dogovoru o preuzimanju klupe "orlova".

- Iskreno, to je bio jedan od onih razgovora koji vas podsete zašto volite fudbal i zašto verujete u ljude. Nije bilo ni trunke kalkulisanja. Veljko me je odmah prekinuo kad sam pokušao da otvorim temu oko ugovora i finansija. Rekao mi je doslovno: ‘Brate, ne brini, novac nije problem. Ja sam vojnik Srbije i ovo shvatam kao poziv u vojsku, dužnost prema svojoj zemlji. Ja sam sada dobrovoljac – objasnio je Nikola Lazetić.

Paunović je prema Lazetićevim rečima, svoju posvećenost nacionalnom timu stavio iznad bilo kakvih materijalnih interesa, insistirajući na potpunom fokusu na pripremama za ključne mečeve.

- Rekao je da ne želi da naplati ništa za ove dve utakmice, da hoće da se potpuno fokusira na pripremu Engleske i Letonije. ‘Ako napravimo uspeh, nagradite me koliko mislite da treba. Kad sve prođe, sešćemo i pričati o ugovoru, na dve godine ili više’ - tako je rekao Branku i meni.

Lazetić je naglasio da je takav stav odraz autentičnog patriotizma koji je Paunović nasledio.

- To su momenti kada shvatite da priče o patriotizmu i odgovornosti prema reprezentaciji nisu fraza. Kod njega je to autentično, iznutra. Videli ste kako priča o kultu reprezentacije, dresu koji je nosio kao igrač, grbu, bivšim selektorima... Otac mu je preneo ljubav prema Srbiji i moramo svi da budemo ponosni što se sada nalazi na klupi nacionalnog tima - zaključio je Nikola Lazetić.

