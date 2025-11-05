PARTIZAN PRVI POSLE ISTORIJSKOG MEČA! Javor punio mrežu crno-belih, a onda čudesan preokret uz nestvarne "makazice"! (VIDEO)

Javor i Partizan odigrali su danas odloženi meč 2. kola Superlige Srbije, a zbivanja sa tog duela dugo će se pamtiti. Jer, Ivanjičani u 21. veku, do ovog meča, nikad nisu dvaput na svom terenu dali gol crno-belima, sad su to učinili dvaput, ali... Iako su i to učiniči, i imali i pogođenu stativu, i zicer sa 10 centimetara, na kraju je klub iz Humske odneo ceo plen - 2:3 (2:1), uz čudesan gol za pobedu koji je postigao Jovan Milošević.

Foto: Printskrin/Arena sport

Na kraju to jeste bio pravi vatromet golova, a zapravo je utakmica počela posle minuta tišine. I to sa razlogom - bilo je to zbog tragične smrti trenera kragujevačkog Radničkog, Mladena Žižovića, tokom superligaške utakmice u Lučanima protiv Mladosti.

Njegov kolega Radovan Ćurčić, strateg Ivanjičana, rano se ponadao da će njegova ekipa prva postići gol na meču sa Partizanom, a udarac Bajerea iskosa s leve strane nije bio dovoljno precizan u drugom minutu.

Daleko opasnija je bila ekipa Marka Jovanovića, kada je Zubairu u polukontri centrirao s leve strane, Sek iz srca kaznenog prostora odložio loptu za kapitena Dragojevića, a ovaj snažno šutirao sa ivice šesnaesterca - i za malo prebacio metu.

Na drugoj strani terena vrlo je ozbiljno u 12. minutu bilo ubacivanje lopte sa desnog krila u peterac, gde je Ugrešić ispred jednog od rivala intervenisao u poslednji čas.

Prvi pokušaj potonjeg junaka Jovana Miloševića, povratnika u špic crno-belih (ovoga puta plavo-crvenih) završio se kornerom u 19. minutu, posle čega je Simić otklonio opasnost nakon kornera Vukotića. Cela ta sekvenca završila se žutim kartonom za Partizanovog defanzivca Simića, koji je prekršajem s leđa zaustavio pokušaj kontranapada domaćih.

Kada je Milošević sledeći put dobio loptu, a u 21. minutu ga je se desne strane centralnog dela terena idelno uposlio Ugrešić, desio se odličan šut iskosa i pogodak za 0:1.

U prvoj narednoj akciji Javora, sudija Marko Ivković se nije oglasio kada je Kajod ušao u kazneni prostor crno-belih i pao prilikom intervencije Milovanovića. Ćurčić je čak zakoračio u teren tražeći jedanaesterac, bunili su se i svi drugi sa klupe Ivanjičana, a na VAR intervenciju glavni arbitar je otišao da pogleda spornu situaciju. Ispostavilo se da je prekršaja bilo, pa je penal naknadno dosuđen.

Najstrožu kaznu "pretvorio" je u pogodak Dušan Pantelić - 1:1.

Nedugo zatim, u 31. minutu, ivanjička ekipa doživela je udarac - njen napadač Lue Bajere sam se spustio na tlo i, očigledno zbog povrede, odmah zatražio izmenu, pa ga je odmenio Mateja Zuvić. Ipak, to što starter iz špica više nije mogao da igra - nije obeshrabrilo domaćine.

Štaviše, poveli su u 34. minutu upravo preko rezerviste Zuvića, koji je sa više od 25 metara šutirao nisko, a lopta se od stative odbila u Partizanovu mrežu - 2:1.

Tako je Javor, koji crno-belima nije dao gol još od maja 2017. godine, prvi put u 21. veku dao kod kuće Partizanu dva gola. A moglo je, stotinak sekundi kasnije, da bude i dva razlike, da je samo malo precizniji bio agilni Kajod Saliman, koji je posle uspešnog driblinga loptu poslao vrlo blizu mesta na kome se spajaju prečka i stativa, samo sa spoljne strane gola.

Mateja Zuvić postiže gol za Javor protiv Partizana u Ivanjici / Foto: Printskrin/Arena sport

Prava sportska drama desila se u 45. minutu, kada je Javor posle slobodnog udarca umalo postigao treći gol - a ne samo da je lopta pogodila stativu i vratila se u peterac, već ju je odande, sa desetak centimetara od gol-linije (i sa rivalom koji daje sve od sebe da "bubamaru" ubaci u mrežu) Jovan Milošević uspeo da spreči pogodak.

Foto: Printskrin/Arena sport

U drugi deo meča gosti su ušli sa dva nova igrača na terenu, Aranđelom Stojkovićem i Bibrasom Nathom, koji su odmenili Milovanovića i Zubairua. A taj drugi deo počeo je i uz dosta "seckanja" igre, usled prekršaja ili zadržavanja lopte od strane Ćurčićeve ekipe, pa je tako golman Nikola Vasiljević već u 50. minutu opomenut od sudije da brže odigra nakon što je posed bio promenjen.

Sudija je, međutim, nedugo zatim dobio novi poziv iz VAR-sobe, jer je Skoko rukom igrao posle pokušaja Ugrešića, pa je, istina 2-3 minuta posle samog događaja, dosuđen jedanaesterac u 57. minutu. Natho, koji je preuzeo kapitensku traku po ulasku u igru, izveo je penal precizno - poravnavši sa 2:2.

To je, naravno, "probudilo" domaći tim, koji je iz potpune defanzive prešao u nešto ofanzivnije izdanje. I, odmah pripretio, kada je lopta u 60. minutu prohujala kroz peterac crno-belih, a korak nedostajao da je neko ubaci u mrežu.

A nedugo zatim - spektakularan gol.

Jovan Milošević postiže gol makazicama na meču Javor - Partizan / Foto: Printskrin/Arena sport

Makazice Jovana Miloševića u 69. minutu oduševile su "grobare", a kako i ne bi kada se radi o istinskoj majstoriji:

Dok su u njegovoj blizini dvojica igrača Javora pokušavala da spreče da Roganovićev centaršut uopšte dovede do udarca - 2:3.

Makazice Jovana Miloševića za gol Partizana na gostovanju Javoru / Foto: Printskrin/Arena sport

Vrlo brzo je probao da uzvrati domaćin, kada mu je malo nedostajalo da glavom izjednači, posle dobrog Đokićevog centaršuta iz slobodnjaka s desne strane.

Marko Jovanović je tada dodatno "izmešao karte", pa je upravo Miloševića izveo, kao i Ugrešića - dva najzapaženija igrača, a uveo je Karabeljova i Andreja Kostića. Upravo je Kostić imao narednu šansu na meču, i to kada je završnica došla na red - a njegov udarac u 87. minutu bio je izblokiran.

Ćurčićeva ekipa je potom dala sve od sebe da "iščupa bod", posle više nego dobrog izdanja, ali... svi njeni napadi odbijali su se o bedem beogradske ekipe, kako do 90. minuta, tako i u četiri sudijske nadoknade vremena. Zato je Partizan, makar privremeno, prestigao Zvezdu na čelu tabele, a i izašao iz krize nastale ispadanjem iz Kupa usled poraza od prvoligaša, a onda i poraza od 4:1 protiv Čukaričkog.

Startne postave Javor: Vasiljević - Bjeković, Petrović, Skoko, Ilić - Pantelić, Kajod Saliman - Krsmanović, Tanko, Đokić - Bajere Partizan: Milošević - Roganović, Milić, Simić, Milovanović - Ugrešić - Sek, Dragojević, Vukotić, Zubairu - Milošević

