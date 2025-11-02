NIJE MOGAO DA VERUJE ŠTA ČUJE! "Gnjido, slino..." Tomović otkrio šta mu je rekao kapiten Partizana, žestoki obračun kod svlačionice
FUDBALERI Čukaričkog su u 13. kolu Superlige savladali Partizan 4:1 na banovom brdu, a nakon meča došlo je do navodne tuče Nenada Tomovića i Vanje Dragojevića.
Iskusni defanzivac, nekadašnji igrač Crvene zvezde i Fiorentine otkrio je šta se dogodilo.
- U žaru borbe posle duela na terenu dobacio sam nešto Stefanu Miliću. Dečko nije ni reagovao, ali odjednom se pojavio Vanja Dragojević. Krenuo je najstrašnije da me vređa. Vikao je: "Ko si ti? Gde si igrao? Gnjido, slino, pi**o ciganska". Nisam mogao da verujem šta čujem. Bio sam šokiran. Reč mu nisam uputio, ali u jednom trenutku je zaista preterao. Rekao sam mu: "Vidimo se posle utakmice'. Zaista sam se našao u neverici kako se ponaša kapiten Partizana. To ne priliči takvoj odgovornosti i ulozi - rekao je za Meridian sport Nenad Tomović.
Ne krije da ga je navodno ponašanje kapitena crno-belih iznenadilo.
- Da sve bude još čudnije, poznajem Vanjinog menadžera... Imamo dobar odnos. Kada je Partizan igrao u Larnaki tokom leta, zaboravio je punjač, pa sam mu ja nabavio preko ekonoma AEK-a. Baš ružno ponašanje. Nisam mogao ni da zamislim nešto tako.
Opisao je i šta se dogodilo kod svlačionice, na kraju je uputio i izvinjenje.
- Nastavilo se vređanje, hteo sam zaista da ga vidim posle meča. Uhvatio sam ga sa obe ruke i pribio uz zid. "Matori" je najblaže što je izgovorio sa željom da me uvredi. Ako sam na bilo koji način uradio nešto neprimereno, javno se izvinjavam - poručio je Tomović.
