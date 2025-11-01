TUGA! Preminuo poznati sportista, srce ga izdalo u 37. godini
Tužne vesti pogodile su svet sporta.
Nekadašnji bacač Sijetl Marinersa i Čikago Kabsa, Jervis Medina preminuo je u 37. godini.
Ovu informaciju potvrdio je klub iz Sijetla. Kako se navodi, Medina je doživeo srčani udar tokom vožnje, a to je dovelo do saobraćajne nesreće.
Sijetl Marinersi, klub u kojem je Medina proveo delove tri sezone u MLB ligi, objavili su saopštenje povodom njegove smrti:
- Tužni smo zbog vesti o smrti našeg bivšeg bacača Joervisa Medine. Upućujemo najdublje saučešće njegovoj porodici i prijateljima.
I Everet Akvasoksi, filijala Marinersa, oglasila se na mreži X:
- Tužne vesti iz Venecuele – bivši bacač Akwasoksa iz 2010. godine, Joervis Medina, preminuo je u 37. godini. Igrao je u MLB ligi između 2013. i 2015. Počivaj u miru.
Medina je potpisao ugovor sa Sijetlom kao slobodan igrač još 2005. godine i proveo sedam sezona u njihovom sistemu pre nego što je debitovao u MLB ligi sredinom 2013. godine.
Tokom tri sezone sa Marinersima ostvario je prosek ERA od 2.82 i zabeležio 147 strikeouta u 141 meču. U toku 2015. godine Marineri su ga trejdovali u Čikago Kabse u zamenu za hvatača Velingtona Kastilja.
Za Kabse je odigrao samo pet utakmica, a deo sezone proveo je i u njihovoj tripl-e filijali. Kasnije je bio član Pitsburg Pajratsa, ali nije uspeo da debituje za prvi tim. Njegov poslednji angažman u američkoj profesionalnoj bejzbol ligi bio je kratak boravak u ruki timu Filadelfija Filisa 2016. godine.
Poslednji put je profesionalno nastupao 2023. godine u Italiji, za tim Teknograniti Senago.
