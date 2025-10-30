CRNI NIZ CRVENO-BELIH S MARAKANE! Zvezda izgubila od Vojvodine na neverovatan način! (VIDEO)

NE USPEVA Crvena zvezda da prebrodi krizu rezultata. Imala je na gostovanju Vojvodini prednost od dva gola, ali na kraju rezultat je bio 3:2 (0:2) u korist Novosađana.

Foto: Printskrin Youtube/Fk Vojvodina

Braga, Radnički iz Niša, a sada i Vojvodina... Klubovi su koji su protiv Zvezde ostali neporaženi u nizu, nije se dugo tako nešto dogodilo srpskom šamiponu… Zanimljivo je da do danas Vojvodina u 27 prethodnih duela nije uspela da pobedi šampiona Srbije.

Viđena su dva potpuno različita poluvremena. U prvom je Zvezda izgledala kao tim koji je jasno zna šta želi i kako da do toga dođe, a u drugom je kriza ponovo bila evidentna, a letargičnu igru gostiju kaznili su izabranici Miroslava Tanjge za potpuni preokret.

Do prvog gola izabranici Vladana Milojevića mogli su u petom minutu kada je udarac Kostova pogodio u ruku Tanjgu, ipak nakon VAR asistencije odluka promenjena.

Otvoreno se igralo tokom nastavka, imala je Vojvodina svojih prilika, ali i Crvena zvezda.

Najbolju je imao tim iz Beograda u 32. minutu kada je nakon centaršuta Mirka Ivanića Rodrigao pogodio prečku.

Delovalo je da će bez golova da se ode na poluvreme, ali...

Aleksandar Katai je u završnici poluvremena pogodio na asistenciju Ivanića koji je prebacio loptu preko odbrane, zakasnio je Bukinac, a Katai zakucao loptu iza Rosića.

U drugom minutu nadoknade upisao se u strelce i Ivanić. Seol je driblingom prevario Bukinca, potom je pronašao Ivanića na drugoj stativi, a crnogorski reprezentativac postigao je 10. gol ove sezone.

Zanimljivo je da su oba gola postigli nekadašnji fudbaleri Vojvodine koji se nisu radovali posle pogodaka.

Zanimljiv fudbal nastavio se i u drugom poluvremenu, a ponovo je bivši igrač večerašnjih rivala postigao gol. Na 2:1 u 52. minutu duela smanjio je Ibrahim Mustafa.

Nakon nešto mirnijeg perioda igre, Lazar Ranđelović šokirao je goste, sjajnim pogotkom bacio je Mateusa na kolena. Sjajno ga je proigrao Bukinac.



Iskoristila je Voša nokdaun rivala, te je u drugom minutu nadoknade Kolarević doneo preokret crveno-belima iz Novog Sada. Iskoristili su gosti prostora u Kontri Ranđelović je probao da proigra Merija, lopta se odbila do Kolarevića koji je postavio konačnih 3:2.

KRAJ MEČA! VOJVODINA - ZVEZDA / 3:2 (0:2) ( Mustafa 52', Ranđelović 72, Kolarević 90+2'- Katai 42', Ivanić 45+2)

90+10' Sjajan šut Kostova, još bolja parada Rosića.

95' Iako je Vojvodina u vođstvu igra se jako otvoren fudbal, pokušava Zvezda da napadne, ali ne uspeva da probije odlično postavljenu odbranu.

90+2' GOL, VOJVODINA! Kakav preokret Vojvodine, pogodio je Kolarević. Nakon kontre došla je lopta do njega, a on je postigao gol o kome će se pričati

90' Devet minuta nadoknade u drugom poluvremenu.

86' Radonjić je pokušao da probije po boku, Sičenđe je dobro reagovao.

78' GOL, VOJVODINA! Lazar Ranđelović je poravnao rezultat, nekadašnji igrač Radničkog i Olimpijakosa odlično se snašao i šokirao goste.

66' Ušao je u igru Marko Poletanović na mesto Milutina Vidosavljevića i Džon Meri, koji je zamenio Aleksu Vukanovića.

52' GOL, VOJVODINA! Ibrahim Mustafa je uneo dramu u meč. Sjajno je proigran po desnoj strani, brzo i lepo je reagovao nekadašnji igrač Zvezde.

46' Nastavljen je meč u Novom Sadu.

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

45+2' GOL, ZVEZDA! Mirko Ivanić je odlično odigrao glavom na proigravanje Seula, novi gol.

45' Tri minuta produženo je prvo poluvreme

42' GOL, ZVEZDA! Katai je sjajno reagovao protiv nekadašnjeg kluba. Pogodio je na sjajno dodavanje.

41' Probao je sada Kostov glavom, ali nije pogodio.

32' Rodrigao je pogodio prečku posle centaršuta Ivanića. Ostao je Brazilac u kaznenom prostoru posle kornera, odlično je centrirao vezista iz Bačkog Jarka, u naletu je bio štoper Zvezde, savladan je bio Rosić, ali prečka spašava Vojvodinu.

16' Katai je šutirao, dobro se sada brani domaćin. Uputio je iskusni fudbaler Zvezde šut iz daljine, bio blokiran.

9' Šutirao je Mustafa, dobro se brani Zvezda. Nakon toga i Vidosavljević je zapretio. Dosta opasnija Vojvodina nakon prekida zbog VAR-a.

6' Poništena je prvobitna odluka, ništa od penala.

5' Ipak, Pavle Ilić je na kraju gledao VAR snimak pored klupe, nakon što mu je Stanko Ostrašćanin signalizirao da to učini.

4' PENAL ZA ZVEZDU? Kostov je probao da šutira, a Tanjgu je lopta pogodila u ruku. Pokazao je Pavle Ilić na penal.

1' Počela je utakmica u Novom Sadu. Loptu u prvom napadu imali su gosti.

Vojvodina - Crvena zvezda Stadion: Karađorđe. Sudija: Pavle Ilić. VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić, L. Nikolić, Sinčendže, Tanjga, Bukinac, Petrović, Kokanović, Vidosavljević, Mustafa, Ranđelović, Vukanović. CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Mateus, Seol, Rodrigao, Leković, Tiknizijan, Krunić, Elšnik, Kostov, Handel, Ivanić, Katai.

UOČI MEČA

U vremenu odigravanja Kupa Srbije Vojvodina je ostala bez protivnika zbog toga što Mladost GAT ne učestvuje u takmičenju, a Zvezda je susret sa Slavenom iz Rume odložila, te su se stvorili uslovi da odloženi susret bude odigran.

Trenutno stanje na tabeli je takvo da je Zvezda na prvom mestu sa 31 osvojenim bodom iz 11 kola, dok Vojvodima ima meč više, ali i 24 osvojena boda i nalazi se na trećem mestu na tabeli u domaćem prvenstvu.

REČ TRENERA VOJVODINE - Miroslav Tanjga: Idemo na tri boda

- Poznato je da kad se igra sa Zvezdom da je to derbi i za nas i za njih. Nama je ova utakmica došla u jednom dobrom trenutku, što ne možemo da kažemo možda za Zvezdu. Kada se igra utakmica sa njima uvek ima pritiska, znamo sa kim igramo i koji su nam ciljevi. Kao i na svakoj utakmici, tako i na ovoj idemo na tri boda, ne želimo da se branimo i kalkulišemo. Imamo dve utakmice iza sebe i ulazimo sa samopouzdanjem u utakmicu. Kad podvučemo crtu, mogu da budem zadovoljan. Veliki protivnik nam sada dolazi i veliko poštovanje za Zvezdu, cenimo šta rade i u našem i u evropskom fudbalu.

REČ TRENERA ZVEZDE - Vladan Milojević: Još nekoliko igrača van stroja

- Što se tiče utakmice u Nišu, imali smo dosta povređenih napadača. Arnautović, problem sa Brunom, Babika dugo nije tu, Radonjić… To su sve igrači koji mogu da rešavaju utakmice i situacije protiv niskog bloka. Jednostavno nismo mogli da pronađemo rešenje. Oporavak povređenih igrača ne ide baš kako očekujemo. Ima još nekoliko prvotimaca koji su van stroja, videćemo posle današnjeg treninga kakva je situacija. Definitivno imamo kadrovskih problema. Što se tiče rivala, Vojvodina igra jako dobro, posebno kod kuće. Očekuje nas derbi i moramo da se pripremimo na najbolji mogući način da prevaziđemo postojeće probleme.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“