VOĐEN FINANSIJSKIM MOTIVIMA ILI NEČIM VIŠE!? Otkriveno zbog čega je Veljko Paunović seo na klupu Srbije

FUDBALSKA reprezentacija Srbije dobila je novog selektora, čovek koga su dugo čekali, Veljko Paunović seo je konačno na klupu seniorkse selekcije naše zemlje. Otkriveni su i njegovi motivi za dolazak.

Foto: Profimedia

Generalni sekretar FS Srbije, Branko Radujko otkrio je kojim se motivima vodio novi selektor...

- Veljko Paunović je od prvog dana pokazao da mu je interes fudbalske reprezentacije ispred svega. Njegov prioritet nije bio ugovor niti finansijski uslovi, već da se odmah stavi na raspolaganje Fudbalskom savezu Srbije i preuzme ekipu u ovako važnom trenutku. Naglasio je da želi da svu svoju energiju usmeri na predstojeće utakmice protiv Engleske i Letonije, odlučan da se bori dok god postoji i najmanja šansa za uspeh, istakao je Radujko.

Savez smatra da je bivši selektor omladinaca i U20 selekcije sa kojom je osvojio Svetsko prvenstvo na Novom Zelandu dugoročno rešenje.

- Verujemo da će svojim dolaskom uspeti da motiviše igrače i podigne atmosferu u timu, kako bismo pokušali da preokrenemo stvari u našu korist. Ne predajemo se dok god postoji i poslednji promil šanse. Rezultat ove dve utakmice ni na koji način neće uticati na status Veljka Paunovića u budućnosti. Razgovore o njegovom dugoročnom ugovoru nastavićemo po završetku ovih utakmica, bez obzira na njihov ishod, izjavio je Radujko.

Srbija 13. novembra gostuje Engleskoj u Londonu, dok će 16. novembra u Leskovcu odigrati poslednji kvalifikacioni duel protiv Letonije.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“