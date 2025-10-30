OSTRVO SE DIGLO NA NOGE! Ceo Liverpul grmi na "lažnog Srbina"
Fudbaleri Liverpula eliminisani su u osmini finala Liga kupa, pošto su sinoć na "Enfildu" poraženi od Kristal Palasa rezultatom 3:0.
Ismaila Sar pogađao je u 41. i 45, a Jeremi Pino u 88. minutu. Palas je treći put ove sezone nadigrao šampiona - posle Komjuniti šilda i Premijer lige.
A navijači Liverpula su glavnog krivca videli u Srbinu koji nastupa za reprezentaciju Mađarske. Miloš Kekrez je bio očajan na meču Liverpula i Kristal Palasa.
Ovaj 21-godišnji levi bek počeo je meč i bio je jedan od lošijih u ekipi, a odmah je to prokomentarisao Stiven Vornok.
Takođe levi bek koji je u karijeri igrao za Liverpul, Blekbur, Aston Vilu, Lids, Derbi i Vigan, stigao je čak i do reprezentacije Engleske i ne smatra da je zaslužio Kerkez mesto u startnoj postavi.
- Ja bih sklonio Miloša Kerkeza iz prvog tima. Nek prvo shvati svoju ulogu u timu, očigledno je da se muči i da izgleda kao da mu nije udobno na terenu - rekao je Vornok.
Sada kada je Kerkez u očigledno lošoj formi vrlo lako bi ovo moglo i da se desi da ispadne iz tima...
