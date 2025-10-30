ZVANIČNO: Veljko Paunović je novi selektor Srbije!

VELjKO Paunović definitivno je prihvatio ponudu Fudbalskog saveza Srbije (FSS) i biće novi selektor A reprezentacije.

Čelnici Saveza su obelodanili da je novi trener "orlova" postao doskorašnji strateg Ovijeda.

- Fudbalski savez Srbije doneo je odluku. Veljko Paunović vodiće fudbalsku reprezentaciju Srbije u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine!

Šanse za plasman i dalje postoje, a upravo zato je Veljko Paunović, zajedno sa svojim stručnim štabom, prihvatio da predvodi nacionalni tim u mečevima protiv Engleske i Letonije - piše na sajtu FSS.

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije, Branko Radujko, istakao je da je Paunović prihvatio poziv sa maksimalnom posvećenošću i željom da pomogne reprezentaciji u trenutku kada šanse za plasman na Svetsko prvenstvo još uvek postoje.

- Veljko Paunović je od prvog dana pokazao da mu je interes fudbalske reprezentacije ispred svega. Njegov prioritet nije bio ugovor niti finansijski uslovi, već da se odmah stavi na raspolaganje Fudbalskom savezu Srbije i preuzme ekipu u ovako važnom trenutku. Naglasio je da želi da svu svoju energiju usmeri na predstojeće utakmice protiv Engleske i Letonije, odlučan da se bori dok god postoji i najmanja šansa za uspeh. Verujemo da će svojim dolaskom uspeti da motiviše igrače i podigne atmosferu u timu, kako bismo pokušali da preokrenemo stvari u našu korist. Ne predajemo se dok god postoji i poslednji promil šanse. Rezultat ove dve utakmice ni na koji način neće uticati na status Veljka Paunovića u budućnosti. Razgovore o njegovom dugoročnom ugovoru nastavićemo po završetku ovih utakmica, bez obzira na njihov ishod - izjavio je Radujko.

Podsetimo, Srbija 13. novembra gostuje Engleskoj u Londonu, dok će 16. novembra u Leskovcu odigrati poslednji kvalifikacioni duel protiv Letonije.

Veljko Paunović je stručnjak koji je pre tačno deset godina sa omladinskom selekcijom Srbije osvojio Svetsko prvenstvo u fudbalu.

