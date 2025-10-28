"JOŠ SAM U ŠOKU!" Fudbaler kog su studenti probali da otmu ne može da veruje šta je doživeo

Najnovije vesti iz fudbala su prilično neverovatne.

Stižu iz Rusije.

Podsetimo, kao što su vas "Novosti" u ponedeljak izvestile, ispostavilo se da su otmičari veznog igrača Zenita i jednog biznismena iz Sankt Peterburga studenti Pomorske akademije, koji su dobili „ugovor“ od misterioznog poslodavca na Telegramu, koji se predstavio kao „Satanista“.

Ovi mladići snažne građe (ruski žargonski naziv za takve momke je „sportisti", jer rade na sopstvenoj fizičkoj snazi) prvobitno su pokušali da otmu Andreja Mostovoja u ulici Vjazovaja. Dva dana kasnije, sproveli su isti plan na zetu poslanika Državne dume Sergeja Selegena, tražeći otkup od 10 miliona rubalja (što je oko 108 hiljada evra).

Fudbaler se spasao, a onda...

U četvrtak, 23. oktobra, četvorica maskiranih napadača došla su do Mostovoja u Petrogradskom okrugu i pokušala da ga na silu uvedu u svoj Lend Kruzer, ali nisu uspeli. Pojedini ruski mediji pišu da mu je u bekstvu pomogao hokejaš Aleksandr Grakun.

Video zapis te scene, možete i vi da pogledate:

😱🇷🇺 V Peterburge pыtalisь pohititь igroka «Zenita» Andreя Mostovogo i zяtя deputata Gosdumы Vяčeslava Makarova radi 10 mln rubleй. 23 oktяbrя zloumыšlenniki popыtalisь siloй posaditь ih v mašinu, no Mostovoй sbežal i obratilsя v policiю («Fontanka»)



Pozže operativniki zaderžali… pic.twitter.com/CxYUIv6yLu — Sports" (@sportsru) October 27, 2025

Za razliku od fudbalera Zenita, dva dana kasnije Selegen jeste otet i to u blizini prodavnice na Krestovskom ostrvu i odvezen ka ulici Sportivnaja. Otmičari su mu stavili lisice i, pod pretnjom daljeg nasilja i uz pretnju pištoljem, primorali ga da na njihov račun prebaci 210.000 rubalja od željenih 10 miliona rubalja.

Video pohiщeniя zяtя odnogo iz deputatov Gosdumы Sergeя Selegenя okazalosь v rasporяženii RT.



Na nego napali te že lюdi, čto i na futbolista «Zenita» Andreя Mostovogo. Oni trebovali perevesti im ne menee 10 mln rubleй pic.twitter.com/9We8rNO8ho — Zerkalo_newz (@Zerkalo_newz) October 27, 2025

Biznismenova supruga je trebalo da donese ostatak kao otkup, ali...

Na putu ka mestu primopredaje, policija je zaustavila japanski terenac i privela otmičare.

Mostovoj progovorio o otmici: Ne mogu da verujem da se to dešava u ova vremena!

„Nažalost, ne mogu ništa da kažem opširno u ovmo trenutku jer je istraga u toku i ne mogu sve da otkrijem. Ali sve se dogodilo... Bilo je veče, kasno, sve se dogodilo tako brzo... Nisam baš imao vremena da shvatim šta se dešava, i tek kasnije sam shvatio da je prilično ozbiljno. I, činilo se da se ponašam normalno, u smislu da nisam paničio niti zvao sve koje znam. Čekao sam do jutra", počeo je fudbaler Zenita svoju ispovest koju je objavio na društvenim mrežama, i dodao:

„Naravno, bio sam u šoku da nešto ovako može da se dogodi u današnje vreme. Nakon incidenta, bio sam u kontaktu sa prijateljem; bilo je teško zaspati... zapravo, nisam baš nimalo spavao. Nikome nisam ništa rekao, odlučio sam da je najbolje da sačekam. Ni moja porodica, niko nije znao za to. I tek sledećeg jutra sam kontaktirao naš tim obezbeđenja iz kluba, i onda je ceo ovaj proces počeo.

Niko nije znao za ovo što se dogodilo. Potom sam počeo da dobijam mnogo poziva, SMS poruka, zvali su me sa raznih TV kanala. Zvali, želeli su da znaju kako sam, kako se sve desilo, ali sam odlučio, opet, da ne kontaktiram nikoga. Čekao sam zeleno svetlo od kluba da mi kaže šta da radim. Juče sam dobo baš mnogo podrške od momaka iz kluba, ali i van njega. Do tada, niko nije znao za to što se desilo osim mog prijatelja, koji je se zadesio tu kada se dogodio incident“, rekao je Mostovoj.

Ove sezone, Mostovoj je odigrao 18 utakmica za Zenit, postigavši pet golova i ostvarivši četiri asistencije.

Ko su uhapšeni?

U automobilu koji je presrela policija bila su trojica mladića iz Sankt Peterburga (19-20 godina). Bili su studenti Morske tehničke akademije. Mladići su rekli da sebe smatraju „sportskim“, a portal "Meš" ističe da su neki od njih su imali „desničarske“ tetovaže sa Kolovratima.

Preko Telegrama, mladići su kontaktirali izvesnog „satanistu“, koji im je ponudio dobru zaradu. Sve što je trebalo da urade jeste da slede uputstva. Međutim, niko od njih nikada nije video svog „poslodavca“.

Istražni komitet Rusije je pokrenuo tri krivična postupka: otmicu, pokušaj otmice i pljačku. Istražitelji nastavljaju istragu, a optužene do ishoda suđenja čeka pritvor.

Evo snimka hapšenja, kao i fotografija nekih od optuženih:

Na Krestovskom ostrove pohitili zяtя deputata Sergeя Selegenя.

Ego zastavili perevesti 210k i trebovali eщe 10mln.

Эti že lюdi ranee pыtalisь pohititь futbolista Andreя Mostovogo. Sportsmenu pomog spastisь hokkeist Aleksandr Grakun.



Podozrevaemыe uže zaderžanы pic.twitter.com/pRqlYKelmM — Dikiй Peterburg (@Wild_SPb) October 27, 2025

Odin iz pыtavšihsя pohititь futbolista Andreя Mostovogo — tяželoatlet-lюbitelь, vыяsnil RT.



20-letniй Samir rodilsя v Novgorodskoй oblasti, zatem pereehal v Peterburg, rasskazal istočnik RT pic.twitter.com/sXEx4BZBOV — Zerkalo_newz (@Zerkalo_newz) October 27, 2025

