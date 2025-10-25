ZVEZDAŠI, RADUJTE SE: Katai završava karijeru u crveno-belom dresu
FUDBALSKI klub Crvena zvezda produžio je ugovor sa Aleksandrom Kataijem, momak iz Srbobrana ostaće u crveno-belom dresu do 2027. godine, saopštio je danas klub.
Sumirao je Katai utiske nakon potpisivanja novog ugovora.
- Mislim da sam igrač sa najviše potpisanih ugovora sa Crvenom zvezdom, ako se ne varam mislim da je ovo šesti put da potpisujem ugovor i mnogo mi je drago zbog toga. Kako sada stvari stoje, ne mogu nikada da kažem sto posto, ali 99 posto ću u Zvezdi završiti karijeru. Imam veliku želju da se to desi, ali u fudbalu se nikad ne zna, zato ne bih želeo da obećavam, međutim 99 posto ću biti igrač Crvene zvezde do kraja igračke karijere - istakao je Katai.
Govorio je Zvezdin Magiko i o ciljevima u narednom periodu.
- Timske ambicije su naravno da obezbedimo nokaut fazu Lige Evrope. Nismo počeli kako treba, ali mislim da imamo šanse, da nije kraj. Možemo sve to da ispravimo i da prođemo. Ne mogu da kažem da mi ne prijaju lični rekordi, ali iznad svega je ekipa, to mi je najbitnije da osvojimo titulu i da prođemo u Evropi. Sigurno da imam želju da dođem do drugog mesta na večnoj listi strelaca, ali na prvom mestu je ekipa, pa onda ja - poručio je Katai.
Katai je jedan od najboljih fudbalera Crvene zvezde u 21. veku i na 330 utakmica je postigao 163 gola.
Na večnoj listi strelaca ako se računaju samo takmičarske utakmice, ima 144 pogotka i šest golova ga deli od toga da prestigne Dušana Savića i probije se na treću poziciju. Takođe, Katai je i aktuelni najbolji strelac Superlige Srbije u istoriji, kao i treći fudbaler Zvezde sa najviše golova na evropskim duelima. Tokom dva mandata u Zvezdi iskusni fudbaler je osvojio šest titula domaćeg prvenstva, pet trofeja nacionalnog kupa, uz pet uzastopnih duplih kruna.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
HITNO SE OGLASILA ZVEZDA ZBOG NVORE: "To je neistina, nije mogao da se povredi..."
25. 10. 2025. u 08:47
LEBRONE, SKLONI SE! DONČIĆ JE GAZDA: Luka ispisao istoriju NBA lige (VIDEO)
25. 10. 2025. u 08:24
DONČIĆ IM TO NIJE ZABORAVIO! Slovenac se sveti "vukovima" za ono šta se desilo prošle sezone
VEČERAS ćemo gledati revanš prvog kola prošlogodišnjeg plej-ofa kada Lejkersi budu ugostili Timbervulvse u "Kripto.kom areni" (4.00).
24. 10. 2025. u 13:45
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)