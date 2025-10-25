ZVEZDAŠI, RADUJTE SE: Katai završava karijeru u crveno-belom dresu

FUDBALSKI klub Crvena zvezda produžio je ugovor sa Aleksandrom Kataijem, momak iz Srbobrana ostaće u crveno-belom dresu do 2027. godine, saopštio je danas klub.

FOTO: FK Crvena zvezda

Sumirao je Katai utiske nakon potpisivanja novog ugovora.

- Mislim da sam igrač sa najviše potpisanih ugovora sa Crvenom zvezdom, ako se ne varam mislim da je ovo šesti put da potpisujem ugovor i mnogo mi je drago zbog toga. Kako sada stvari stoje, ne mogu nikada da kažem sto posto, ali 99 posto ću u Zvezdi završiti karijeru. Imam veliku želju da se to desi, ali u fudbalu se nikad ne zna, zato ne bih želeo da obećavam, međutim 99 posto ću biti igrač Crvene zvezde do kraja igračke karijere - istakao je Katai.

Govorio je Zvezdin Magiko i o ciljevima u narednom periodu.

- Timske ambicije su naravno da obezbedimo nokaut fazu Lige Evrope. Nismo počeli kako treba, ali mislim da imamo šanse, da nije kraj. Možemo sve to da ispravimo i da prođemo. Ne mogu da kažem da mi ne prijaju lični rekordi, ali iznad svega je ekipa, to mi je najbitnije da osvojimo titulu i da prođemo u Evropi. Sigurno da imam želju da dođem do drugog mesta na večnoj listi strelaca, ali na prvom mestu je ekipa, pa onda ja - poručio je Katai.

Katai je jedan od najboljih fudbalera Crvene zvezde u 21. veku i na 330 utakmica je postigao 163 gola.

Na večnoj listi strelaca ako se računaju samo takmičarske utakmice, ima 144 pogotka i šest golova ga deli od toga da prestigne Dušana Savića i probije se na treću poziciju. Takođe, Katai je i aktuelni najbolji strelac Superlige Srbije u istoriji, kao i treći fudbaler Zvezde sa najviše golova na evropskim duelima. Tokom dva mandata u Zvezdi iskusni fudbaler je osvojio šest titula domaćeg prvenstva, pet trofeja nacionalnog kupa, uz pet uzastopnih duplih kruna.

