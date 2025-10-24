PARTIZAN POTOPIO LALATOVIĆEVU MLADOST: Goleada pred sablasno praznim tribinama u Humskoj

FUDBALERI Partizana u 13. kolu Superlige Srbije dočekali su Mladost iz Lučana. Slavili su izabranici Srđana Blagojevića 3:0 (1:0)

Utakmica koja bi zbog gostujućeg trenera Nenada Lalatovića trebalo da bude praznik fudbala za domaće navijače odigrana je na sablasno praznom stadionu.

Zbog kazne FSS, zbog ispada u duelu protiv Vojvodine kažnjen je Partizan sa dva meča pred praznim tribinama.

Domaćin je bolje otvorio meč, imao nekoliko šansi, preko Dembe Seka, Vukotića i Kostića, a najozbiljniju šansu u uvodu prvog dela susreta imali su gosti.

Uroš Ljubomirac je odlično po levoj strani uposlio Nikolu Boranijaševića, a fudbaler Mladosti je bio ispred Milovanovića, uspeo je da promaši čitav gol.

Kazna je stigla u 32. minutu kada je Bogdan Kostić ostao zaboravljen od strane odbrane nakon kratko izvedenog kornera, šutirao je i matirao Bogdana Matijaševića, golmana gostiju koji večeras debituje.

Mirno je do kraja poluvremena bilo - 1:0.

Bez mnogo intenziteta počelo je drugo poluvreme, tako je bilo sve do 58. minuta kada je Demba Sek proigrao iskosa Andreja Kostića, bio je Sek zaboravljen od strane čuvara, sa lakoćom je proigrao mladog Kostića koji je upisao osmi gol.

Svega četiri minuta kasnije mogla je Mladost da se vrati u igru, Boranijašević je dobro reagovao, Ljubomirac je tukao sa deset metara, a Dragojević sjajno blokirao.

Do završnice bolji su bili gosti, imali nekoliko prilika da ugroze rivala, ali je u 84. minutu konačnih 3:0 postavio Demba Sek.

PARTIZAN - MLADOST (drugo poluvreme u toku) 3:0 (1:0) (B. Kostić 32', A. Kostić 58', Sek 84' )

84' GOL, PARTIZAN, upisao se u strelce i Demba Sek, dobro ga je proigrao Natho, poslao je slalomom svoje čuvare iza sebe i zatresao mrežu.

77' Varjačić se našao u odličnoj prilici, ali dobro postavljena odbrana je neutralisala opasnost.

61' Mogla je Mladost ekspresno da se vrati, Boranijašević je dobro reagovao, Ljubomirac je tukao sa deset metara, a Dragojević sjajno reaguje.

58' GOL, PARTIZAN! Prošetao se kroz šesnaesterac rivala Demba Sek, onda odlično dodao za Andreja Kostića koji nije imao velikih problema da zatrese mrežu Matijaševića.

49' Roganović je oprobao udarac, brani golman Mladosti.

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

45' Minut je produženo prvo poluvreme.

43' Još jednom preti Demba Sek, bezuspešno.

38' Imao je priliku Udovičić, ali je njegov šut iskosa bio blokiran.

36' Udarac Karabeljova sa više od 30 metara, Matijašević je morao da se baci da bi skrenuo loptu.

32' GOL, PARTIZAN! Bogdan Kostić iskoristio je previše prostora koje mu je dao rival, te je uspeo da matira debitanta Matijaševića. Nakon kornera dobio je loptu na 20-ak metara, niko mu nije prišao, on je snažno raspalio po njoj - 1:0.

30' Lopta u nogama igrača Partizana gotovo konstantno, ali ne uspevaju da probiju bedem rivala.

19' Atraktivno je, "makazicama" pokušao Andrej Kostić, nedostajalo mu je nekoliko santimetara da zahvati loptu u šesnaestercu rivala.

14' Pripretio je sada Vukotić, snažan udarac, samo korner.

11' Na drugoj strani odmah preti Sek, a brani Matijašević.

10' ŠANSA, MLADOST! Ljubomirac je odlično po strani proigrao Nikolu Boranijaševića, kasnio je Milovanović, a fudbaler Mladosti promašio je ceo gol, iz situacije iz koje je to teže nego pogoditi ga.

3' Ofanzivniji Partizan na startu.

1' Počela je utakmica u praznoj Humskoj.

Zbog nediscipline na i posle utakmice protiv TSC-a prošle nedelje uprava Partizana je sa po 1.000 evra kaznila trojicu igrača: Andreja i Bogdana Kostića i Dembu Seka.

PARTIZAN (4-2-3-1): M.Milošević – Roganović, Milić, Simić, Milovanović – Karabeljov, Dragojević – Sek, Vukotić, B.Kostić – A.Kostić.

MLADOST (5-3-2): Matijašević – Boranijašević, Ćirković, Žunić, Joksimović, Udovičić – Milojević, Ljubomirac, Bojić – Ćirić.

UOČI MEČA

Fudbaleri Partizana će na Stadionu u Humskoj, bez prisustva navijača, od 17.30 igrati sa ekipom Mladosti iz Lučana, predvođene sa klupe Nenadom Lalatovićem.



Šef stručnog štaba Srđan Blagojević ističe da je rival izuzetno neugodan i da teško prima golove, da ima veoma iskusne igrače, zbog čega očekuje izuzetno zahtevnu utakmicu:

- Biću odmah konkretan. Jedan od teških zadataka, jer na utakmicama sa Mladošću pada mali broj golova. Pretposlednji su na tabeli po broju postignutih golova, ali su četvrti po broju primljenih. To je neki koncept koji neguju. Veoma su tvrd protivnik za sve ekipe i siguran sam da je to scenario koji nas očekuje. Potrebno nam je strpljenje u gradnji napada, pod broj dva nam je traženje pukotina u njihovoj odbrani i povratna trka u tim nekim trenucima. Da naglasim i prekide koji su njima izuzetno jako oružje, jako su dobri u defanzivnim prekidima. Ekipa su koja će sigurno doći da odigra čvrstu i tvrdu utakmicu, da neutrališe naše kvalitete, a da iskoristi svoje. Sigurno najiskusnija ekipa u ligi, uvek imaju dva-tri mlada igrača. To je neki recept koga se oni drže. Čeka nas teška utakmica u specifičnim uslovima, bez naših navijača. Našoj ekipi je potrebna ta energija. Mi ćemo prvi put ove sezone biti primorani da igramo bez te podrške. U stručnom štabu smo obavezni da proizvedemo tu energiju, da stvorimo energiju koja je neophodna da bi se ovakva ekipa pobedila. Što se tiče kadrovske situacije, Mateja Milovanović je odradio poslednja dva treninga i biće na raspolaganju. Imamo problem sa odsustvom Marija Jurčevića jer je donosio neke parametre igre koje teško ko može da odmeni. Vrlo je značajan bio u našoj igri. Sad smo u situaciji da moramo da se adaptiramo, moramo i da vršimo neke izmene u pristupu igri. To zahteva novu rotaciju i trud cele ekipe, ali to su neki aspekti koji se dešavaju. Verujem u njihove kvalitete, imamo nekoliko opcija na toj poziciji i razmislićemo ko će sutra biti na toj poziciji. Milošević je osetio mali problem mišića zadnje lože, neće biti deo ekipe sutra. Nije ništa strašno, imaće pauzu od sedam dana, iskoristiće to vreme za terapije i za mali odmor. Uveren sam da igrači koji budu zauzeli tu poziciju će dati doprinos. Bio je nedavno duži period da nismo imali povređenih igrača. Povrede su sastavni deo ovoga. Kad bismo gledali koliko koji klub ima povređenih igrača, ispalo bi da Partizan i nema toliko. Nemoguće je raditi, takmičiti se, zahtevati od igrača da postižu određene rezultate, a da nema povreda. Nama se dešava minimalno, nadam se da će biti još manje. Nadam se da povrede koje su kod nas neće biti dugotrajne. Što se tiče protivnika, izuzetno cenim kolegu Lalatovića. Jedan od najiskusnijih, ako ne i najiskusniji, ima specifičnu energiju. Ne mislim da je nešto specijalno motivisan protiv Partizana, to donosi protiv svakog protivnika. Očekujem ekipu Mladosti koja će biti orijentisana na srednje-niski blok, sa namerom da se ukrade lopta i tada mogu da budu izuzetno neprijatni. Protiv Železničara smo mogli da vidimo te situacije kada su primali golove posle brze tranzicije Mladosti. Na nama je da pronađemo kontrameru, da imamo reakciju na gubitak lopte i da donosimo prava rešenja, rekao je Blagojević.

