SKANDAL TRESE REGION! Kandidat za šefa struke Crvene zvezde napravio totalni haos

POTENCIJALNI šef struke Crvene zvezde u centru skandala!

Foto: Profimedia

Naime, verbalni okršaj trenera Celja Alberta Rijere i trenera Šamroka Stivena Bredlija, bio je i svojevrstan nastavak sukoba u koji su njih dvojica ušli još prošle sezone.

Očigledno je na kraju meča bilo da se tenzije koje su počele prošle sezone kada je Šamrok izbacio Celje iz Evrope nisu smirile.

Nisu se dva trenera rukovala posle meča, a nastavljena je paljba i na konferencijama za medije. Rijera je na svojoj prilično preterao.

- On je ovde već godinama, mislim devet godina. I pobeđuje u Irskoj. Ali, još uvek ga niko iz inostranstva nije pozvao. Mislim da to nešto govori o njemu - rekao je Rijera.

U Irskoj su burno reagovali na izjave trenera Celja jer praktično svi znaju da je razlog zašto Bredli ne ide iz Irske. Trener Šamroka je ispred svoje karijere stavio zdravlje svog sina Džoša koji se godinama lečio od kancera, a dugogodišnja borba konačno je ove godine uspešno okončana.

- Da je odvojio malo vremena da se informiše, ne bi govorio na ovakav način. Mislim da je svima jasno šta je bio moj prioritet poslednjih godina. Ali, to pokazuje neljudskost tog čoveka. Lako je tako pričati kada pobediš. To samo pokazuje njegov karakter – nedostatak poštovanja i nerazumevanje onoga o čemu govori. To ga najbolje opisuje - rekao je Bredli.

Rijera se sve više pominje kao novi trener Crvene zvezde, a očigledno da voli da napravi "zemljotres".