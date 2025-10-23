IGRA VAN SVIH GRANICA: Kostov iskren nakon poraza Zvezde od Brage

Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su večeras na gostujućem terenu od Brage 0:2, u utakmici trećeg kola ligaške faze Lige Evropa.

FOTO: M. Vukadinović

Prednost Bragi doneo je Fran Navaro golom u 22. minutu, a konačan rezultat je postavio Mario Dorželes pogotkom u 72. minutu.

Vezista “crveno-belih” Vasilije Kostov istakao je nakon meča da se nada da će njegov tim izvući mnogo pouka nakon večerašnjeg poraza.

- Jako smo loše ušli u utakmicu, bez puno energije, ali smo kasnije zaslužili barem jedan pogodak i da rezultat ode u drugom smeru, kazao je Kostov, koji je potom saglasan sa rečima njegovog klupskog kolege Radeta Krunića da je igra bila sramotna.

- Slažem se sa njim, mislim da je naša igra bila van svih granica, zasluženo smo izgubili. Trener nam ništa nije rekao nakon utakmice. Mislim da ćemo iz ovog poraza izvući dosta stvari, nadamo se pobedi protiv Lila, rekao je Vasilije Kostov.

