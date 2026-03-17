TEŽAK UDARAC ZA TRAMPA: Glavni čovek za borbu protiv terorizma podneo ostavku - Iran nije predstavljao pretnju! (FOTO)

В.Н.

17. 03. 2026. u 15:16

GLAVNI zvaničnik Donalda Trampa za borbu protiv terorizma podneo je ostavku zbog rata u Iranu, rekavši da ta zemlja nije predstavljala „neposrednu pretnju“ po SAD.

ТЕЖАК УДАРАЦ ЗА ТРАМПА: Главни човек за борбу против тероризма поднео оставку - Иран није представљао претњу! (ФОТО)

Foto: Profimedia

- Ne mogu čiste savesti da podržim tekući rat u Iranu - napisao je Džo Kent u objavi na društvenim mrežama pre nekoliko minuta.

- Iran nije predstavljao neposrednu pretnju našoj naciji i jasno je da smo ovaj rat započeli pod pritiskom Izraela i njegovog moćnog američkog lobija - dodao je on, preneo je Kurir.

