TEŽAK UDARAC ZA TRAMPA: Glavni čovek za borbu protiv terorizma podneo ostavku - Iran nije predstavljao pretnju! (FOTO)

GLAVNI zvaničnik Donalda Trampa za borbu protiv terorizma podneo je ostavku zbog rata u Iranu, rekavši da ta zemlja nije predstavljala „neposrednu pretnju“ po SAD.

- Ne mogu čiste savesti da podržim tekući rat u Iranu - napisao je Džo Kent u objavi na društvenim mrežama pre nekoliko minuta.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

- Iran nije predstavljao neposrednu pretnju našoj naciji i jasno je da smo ovaj rat započeli pod pritiskom Izraela i njegovog moćnog američkog lobija - dodao je on, preneo je Kurir.

