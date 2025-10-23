ŠOK NA MARAKANI! Evo u kakvom stanju je Marko Arnautović posle meča Braga - Crvena zvezda (VIDEO)

Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda sigurno nisu obradovale "delije".

Foto: Printskrin/Arena sport

Em je Zvezda glatko izgubila od Brage u Ligi Evrope, em je, izgleda, na duži period izgubila svoje najveće ovosezonsko pojačanje.

Naime, Marko Arnautović, koji je morao da napusti teren posle pola sata igre zbog grubog prekršaja rivala - po završetku meča nije mogao da ode sa igrališta bez pomoći.

On je, naime, na štakama napustio teren, što samo nagoveštava ozbiljnost povrede.

Po završetku utakmice Zvezdin trener Vladan Milojević je rekao da "još uvek ne zna ozbiljnost" zdravstvene situacije u kojoj se se našao špic srpskog prvaka, te da se nada da nije ništa strašno.

Štake, međutim, ne nagovešavaju dobar epilog...

Povređeni Marko Arnaunović na štakama posle utakmice Braga - Crvena zvezda u Ligi Evrope / Screenshot / Telegram / Delije

Ipak, možda su tu samo zbog predostrožnosti, pa će tek naknadni, detaljni pregledi, da ustanove u kom stanju je Arnautovićeva noga, i kada će opet moći da oduševljava "delije" svojim potezima sa loptom.

