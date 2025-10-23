KAKVA BOMBA U REGIONU! Željezničar doveo fudbalera Arsenala
Zanimljivo pojačanje stiže u Bosnu i Hercegovinu i to iz londonskog Arsenala.
Reč je o holandskom vezisti Ismailu Ouladu Mhandu (20). On je predstavljen kao novo pojačanje Željezničara i potpisao je ugovor do leta 2027. godine.
Mladi fudbaler rođen je u Den Hagu 11. januara 2005. godine, prve fudbalske korake napravio je u Den Hagu, potom je igrao za Fejenord, a u januaru 2021. godine prešao je u londonski Arsenal gde se zadržao do leta ove godine.
Nastupao je za mlađe selekcije Arsenala, a 2023. godine potpisao i profesionalni ugovor sa "topdžijama".
Ima zabeležena dva nastupa za mladu reprezentaciju Maroka.
- Uzbuđen sam što ću pokazati svoje kvalitete. Čuo sam da su navijači strastveni, tako da jedva čekam da to vidim na utakmici. Ja sam talentovani vezni igrač i mogu da igram na svim pozicijama u sredini terena. Poslednjih pet godina nastupao sam za Arsenal, sada sam ovde, jedva čekam da počnem, rekao je prilikom potpisivanja ugovora.
