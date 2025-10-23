Fudbal

KAKVA BOMBA U REGIONU! Željezničar doveo fudbalera Arsenala

Александар Илић
Aleksandar Ilić

23. 10. 2025. u 16:26

Zanimljivo pojačanje stiže u Bosnu i Hercegovinu i to iz londonskog Arsenala.

КАКВА БОМБА У РЕГИОНУ! Жељезничар довео фудбалера Арсенала

FOTO: Profimedia

Reč je o holandskom vezisti Ismailu Ouladu Mhandu (20). On je predstavljen kao novo pojačanje Željezničara i potpisao je ugovor do leta 2027. godine. 

Mladi fudbaler rođen je u Den Hagu 11. januara 2005. godine, prve fudbalske korake napravio je u Den Hagu, potom je igrao za Fejenord, a u januaru 2021. godine prešao je u londonski Arsenal gde se zadržao do leta ove godine. 

Nastupao je za mlađe selekcije Arsenala, a 2023. godine potpisao i profesionalni ugovor sa "topdžijama". 

Ima zabeležena dva nastupa za mladu reprezentaciju Maroka. 

- Uzbuđen sam što ću pokazati svoje kvalitete. Čuo sam da su navijači strastveni, tako da jedva čekam da to vidim na utakmici. Ja sam talentovani vezni igrač i mogu da igram na svim pozicijama u sredini terena. Poslednjih pet godina nastupao sam za Arsenal, sada sam ovde, jedva čekam da počnem, rekao je prilikom potpisivanja ugovora. 

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Tip fudbal

0 4

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!

Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".

23. 10. 2025. u 07:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM