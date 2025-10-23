FUDBAL OVO NE PAMTI! Liga šampiona doživela nešto što nije nikada pre!
Najnovije vesti iz sveta fudbala su prilično interesantne.
Sinoć završeno treće ovosezonsko kolo bilo je najubojitije po pogocima u istoriji Lige šampiona:
Postignut je čak 71 gol u 18 mečava.
U proseku, skoro 4 gola po utakmici.
Bajer i PSŽ (2:7) su se najviše "trudili" na izradi ovog rekorda, postigavši devet golova. PSV i Napoli (6:2) su stigli do "drugog mesta", postigavši ukupno jedan pogodak manje.
Toliko je "padalo" golova, da čak ni tri remija od po 0:0 nisu smetala da se postavi pomenuti rekord.
