Fudbal

FUDBAL OVO NE PAMTI! Liga šampiona doživela nešto što nije nikada pre!



23. 10. 2025. u 18:30

Najnovije vesti iz sveta fudbala su prilično interesantne.

FOTO: Tanjug/AP

Sinoć završeno treće ovosezonsko kolo bilo je najubojitije po pogocima u istoriji Lige šampiona:

Postignut je čak 71 gol u 18 mečava. 

U proseku, skoro 4 gola po utakmici.

Viktor Osimen na meču Galatasaraj - Bodo Glimt u Ligi šampiona 2025/2026 / FOTO: Tanjug/AP

Bajer i PSŽ (2:7) su se najviše "trudili" na izradi ovog rekorda, postigavši devet golova. PSV i Napoli (6:2) su stigli do "drugog mesta", postigavši ukupno jedan pogodak manje.

Toliko je "padalo" golova, da čak ni tri remija od po 0:0 nisu smetala da se postavi pomenuti rekord.




