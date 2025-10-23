OGLASIO SE DUŠAN VLAHOVIĆ! Srbin je bio surov nakon promašene šanse i poraza od Real Madrida

MOGAO je Dušan Vlahović da zaledi Santijago Bernabeu, ali odbrana golmana Real Madrida je najavila da tri boda ostaju u prestonici Španije.

FOTO: Profimedia

Tibo Kurtoa je heroj, a Srbin tragičar nakon minimalnih 1:0 za "kraljeviće" u trećem kolu Lige šampiona.

- Ne želim da kažem nešto što bi moglo pogrešno da se protumači, ali nastup jednostavno nije bio na nivou Juventusa. Napuštamo ovo mesto sa porazom, ali je igra bila znatno bolja. Sada moramo da se fokusiramo na Lacio i još jedno veoma teško gostovanje - bio je surov Dušan Vlahović za italijanski Skaj.

THIBAUT COURTOISSS WHAT A SAVEEEEE, BEST GK ITW!!!!pic.twitter.com/iTRP9PPwb6 — Tamoghna (@Tamoghna_Verse) October 22, 2025

Ipak bilo je i nekih dobrih stvari.

- Video sam velike promene u odnosu na utakmicu sa Komom, kao i u mnogim drugim mečevima ove sezone. Razgovarali smo posle te utakmice i usaglasili smo se da moramo da imamo isti mentalitet u svakoj utakmici, bilo da igramo protiv Real Madrida ili, uz svako dužno poštovanje, protiv Koma. Moramo da imamo isti pristup i poniznost jer samo tako možemo da dođemo do rezultata. Nije moguće da jedan tako veliki klub ima tolike oscilacije iz meča u meč jer ovog vikenda nismo bili na nivou Juventusa.

Vlahović zna način kako da Juventus izađe iz krize.

- Moramo da radimo i da razgovaramo svakog dana jer mislim da svi daju 100 odsto, ali to nije dovoljno. Moramo svakodnevno da razgovaramo o ovoj situaciji, to je jedini način da napredujemo. U suprotnom ponovo upadamo u iste oscilacije. Moramo da podignemo nivo igre.

Osvrnuo se Srbin i na svoj status u Torinu.

- Trener odlučuje. Kao što sam rekao pre tri meseca, stojim na raspolaganju klubu, radim najbolje što mogu i ispunjavam ono što se od mene traži - zaključio je Srbin.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja