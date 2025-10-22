"NADAM SE DA OVU PRILIKU NEĆU PROPUSTITI": Zvezdin Rodrigao ima veliki motiv protiv Brage

Fudbaleri Crvene zvezde će sutra od 18 časova i 45 minuta gostovati ekipi Brage u okviru trećeg kola Lige Evrope. Tim povodom, defanzivac crveno-belih Rodrigao je odgovarao na pitanja medija.

FOTO: FK Crvena zvezda

- Znamo da će utakmica protiv Brage zahtevati zavidnu tehniku, kontrolu lopte, ali nadamo se da ćemo uspeti da stignemo do našeg cilja sutra - rekao je Rodrigao.

Govorio je brazilski štoper i o razlikama između Brage i Porta.

- Mislim da je razlika između Porta i Brage u tome što Braga više funkcioniše kao kolektiv, dok Porto više igra na individualni kvalitet. Imamo plan i daćemo sve od sebe da stignemo do cilja.

Na kraju Rodrigao je poručio da veruje u dobar rezultat.

- Igrao sam tri puta, ali nisam uspeo da pobedim. Sada je igram u drugoj ekipi, drugom prvenstvu i nadam se da ovu priliku neću propustiti - zaključio je Rodrigao.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć