"NADAM SE DA OVU PRILIKU NEĆU PROPUSTITI": Zvezdin Rodrigao ima veliki motiv protiv Brage
Fudbaleri Crvene zvezde će sutra od 18 časova i 45 minuta gostovati ekipi Brage u okviru trećeg kola Lige Evrope. Tim povodom, defanzivac crveno-belih Rodrigao je odgovarao na pitanja medija.
- Znamo da će utakmica protiv Brage zahtevati zavidnu tehniku, kontrolu lopte, ali nadamo se da ćemo uspeti da stignemo do našeg cilja sutra - rekao je Rodrigao.
Govorio je brazilski štoper i o razlikama između Brage i Porta.
- Mislim da je razlika između Porta i Brage u tome što Braga više funkcioniše kao kolektiv, dok Porto više igra na individualni kvalitet. Imamo plan i daćemo sve od sebe da stignemo do cilja.
Na kraju Rodrigao je poručio da veruje u dobar rezultat.
- Igrao sam tri puta, ali nisam uspeo da pobedim. Sada je igram u drugoj ekipi, drugom prvenstvu i nadam se da ovu priliku neću propustiti - zaključio je Rodrigao.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ĐOKOVIĆ DONEO ŠOK ODLUKU: Ovo je malo ko očekivao pred kraj sezone
21. 10. 2025. u 20:03 >> 21:47
VLAHOVIĆ ZA PREKID JUVEOVE CRNE SERIJE: Real Madrid je u odličnom ritmu, a niz pobeda kod kuće uliva strah u kosti svim protivnicima
Real Madrid i Juventus sastaju se u velikom evropskom klasiku koji uvek nosi posebnu težinu, bez obzira na formu ili trenutni položaj u grupi.
22. 10. 2025. u 08:34
ĐOKOVIĆ DONEO ŠOK ODLUKU: Ovo je malo ko očekivao pred kraj sezone
Novak Đoković jedoneo odluku koja će mnoge razočarati.
21. 10. 2025. u 20:03 >> 21:47
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)