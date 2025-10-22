"TRAGIČNO BI BILO..." Vladan Milojević pred meč Braga - Crvena zvezda

Fudbaleri Brage dočekaće Crvenu zvezdu u okviru 3. kola Lige šampiona, a trener crveno-belih Vladan Milojević obratio se medijima pred ovaj meč.

FOTO: FK Crvena zvezda

Da li je Braga po meri za Zvezdu?

Ekipe se manjaju, ne vidim sličnost prethodnih utakmica. Pazite, svakako je Porto jedna ekipa koja će se boriti za vrh, sad mi i Braga... Jako su kvalitetne ekipe, ako pogledate timove, da izolujem samo našu grupu. Često se dešava da neke nijanse rešavaju utakmicu, opet je nešto što hoću da skrenem pažnju, svaka sekunda i detalj - nema praznog hoda, nema tih delova,m protivnik preuzme inicijativu, voleo bih da kontrolišemo utakmicu. Imam veliko samopouzdanje, što se tiče kvaliteta igrača, oni su trenirali dobro, ne znam koji će rezultat da bude, nisam igrao, loš sam prognozer, bitno mi je kao treneru da izađemo ono što jesmo, da pokažu sve što smo dogovorili.

O verovatno najboljem igraču Brage, Rikardu Orti.

- Jeste Orta, ali šta znači biti glavni igrač? Imate 11 igrača. Braga je jedan dobar kolektiv, svaku utakmicu neko iskoči, uvek neko drugačiji. Orta ima veliki uticaj na igru Brage, treba obratiti pažnju, ali ništa manje i na sve ostale igrače. Brzi su, znaju da igraju, tehnički su potkovani, nalaze se u vrhu fudbala kao zemlja, stalno su u vrhu po igračima ili reprezentaciji. Moramo paziti na sve, tragično bi bilo ako kažemo da na jednog igrača treba obraćati pažnju.

- Prekidi su, kao i auti, skraćeni korneri, sastavni deo fudbala, obraćamo pažnju na sve detalje.

Rodrigao od starta?

- To je ono obično, to je Miljanovo pravilo, da igrač koji dođe na konferenciju taj i igra. Ne znam, imamo neodumice, imali smo igrače koji su došli kao i Veljković, sa povredom posle pauze. Videwćemo kako ćemo se opredeliti.

- Nisam ja od tih trenera. Za svakog trenera je najbitniji rezultat, voleo bih da vidim ekipu koja će dati sve od sebe, što će se držati plana, koji će ostaviti poslednji atom snage na terenu. Ne treba pričati o tome, normalno je da to treba da se desi. Da izađemo hrabro, što se tiče rezultata, to dolazi kao posledica dobre ili loše igre, kao prognozer ne bih mogao da vam kažem.

Ako se odigra kao protiv Porta, hoće li biti dovoljno za dobar rezultat?

Da li će nam uspeti ili neće - ne znam. Mišljenja sam da je svaka utakmica posebna, sa druge strane, Braga igra različito od Porta. Kao trener bih voleo da pružimo partiju kao protiv Porta, voleo bih svaki put da imamo nadogradnju, što utakmcie budu prolazile bićemo bolji. Voleo bih da imam ekipu koja će pokazati i više nego što je pokazala u Portu. Drugo su želje, igramo protiv jednog kvalitetnog proitvinika, neki put zavisi i od protivnika.

- Mi smo o Bragi pričali i pre nego što smo znali da ćemo igrati sa njima, takođe i u Ajaksu, volim da igrači pričaju o iskustvima u klubovima. On je ostavio veliki tarag ovde, igrao je nekih 10 godina. To je privilegija da igrate u ovom vremenu toliko dugo za jedan klub. Nešto posebno nismo razgovarali, ali smo pričali o superlativima.

O izjavi trenera Brage.

- Svakako, trener preko puta mene ima neko viđenje. Prvi je cilj da imate jak kolektiv, a posle toga dolazi do individualnih kvaliteta. Ne znam šta bih rekao.

Na koga crveno-beli ne mogu da računaju?

- Sigurno sa nama nije Katai, znate da je u završnoj fazi oporavka, nadamo se d aće biti vrlo brzo sa nama. Imamo povredu Glazera, imao je dislokaciju prsta na šaci, to će zahtevati pauzu od pet-šest dana. Imamo Lučića koji je tek počeo da trenira, posle Napretka, virus je u pitanju, svi su u storju od ostalih. Ovde ćete me pitati o Radetu, odigrao je utakmicu protiv IMT-a, on sigurno nije na 100 odsto, ali nam znači što je sa nama, to je nešto što se tiče biltena.

- U toklu utakmice treneri žele da se prilagode protivniku, sa druge strane i koriste različite formacije, prelivanje, da li se branite ili imate sasvim neku drugu formaciju. ZTreba obratiti pažnju. Kada trenirate pravite plan prema svojoj ekipi. Braga je jedna ekipa koja prelazi iz različitih formacija u toku utakmice.

