UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Fudbaler poginuo udarivši u kravu (VIDEO)

Najnovije vesti iz sveta fudbala su tragične.

Naime, 20-godišnji Antoni Ileino, koji je igrao za brazilski omladinski tim Pjaui, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u svojoj domovini.

Sportista se na motoru vraćao kući sa očeve rođendanske zabave a onda se sudario sa kravom koja je išla po putu.

Fudbaler je, nažalost, poginuo na licu mesta.

Brazilian footballer Antony Ilaíno has died at the age of 20 after crashing his motorcycle into a cow🐄



An investigation into the collision between the player and the animal is currently underway. Ilaíno played for the Brazilian youth team Piauí.#fblifestyle pic.twitter.com/n6QbCEnwCi — dailysportsafrica.com (@dailysportsug) October 22, 2025

Pred vama se nalazi snimak tog nesrećnog događaja.

Imajući u vidu da je u pitanju uznemirujući sadržaj, molimo sve kojima bi moglo da od gledanja takvih scena pozli, kao i maloletna lica - da ne emituju snimak na svojim uređajima.

Ponavljamo, sadržaj je uznemirujuće prirode.

---

20-year-old Brazilian footballer Anthony Ileino died after crashing his motorcycle into a cow.



According to The Sun, the incident occurred on the roadway. An investigation is underway into the collision between the player and the animal. pic.twitter.com/t3rEcUyNSu — lone wolf (@MApodogan) October 22, 2025

