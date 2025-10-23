UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Fudbaler poginuo udarivši u kravu (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta fudbala su tragične.
Naime, 20-godišnji Antoni Ileino, koji je igrao za brazilski omladinski tim Pjaui, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u svojoj domovini.
Sportista se na motoru vraćao kući sa očeve rođendanske zabave a onda se sudario sa kravom koja je išla po putu.
Fudbaler je, nažalost, poginuo na licu mesta.
Pred vama se nalazi snimak tog nesrećnog događaja.
Imajući u vidu da je u pitanju uznemirujući sadržaj, molimo sve kojima bi moglo da od gledanja takvih scena pozli, kao i maloletna lica - da ne emituju snimak na svojim uređajima.
Ponavljamo, sadržaj je uznemirujuće prirode.
---
Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ĐOKOVIĆ DONEO ŠOK ODLUKU: Ovo je malo ko očekivao pred kraj sezone
21. 10. 2025. u 20:03 >> 21:47
SVET JE ZAPANjEN! U reci punoj krokodila održaće se olimpijska trka u veslanju?!
22. 10. 2025. u 16:23
MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".
23. 10. 2025. u 07:00
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)