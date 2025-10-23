Fudbal

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Fudbaler poginuo udarivši u kravu (VIDEO)

Новости онлине

23. 10. 2025. u 07:22

Najnovije vesti iz sveta fudbala su tragične.

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК: Фудбалер погинуо ударивши у краву (ВИДЕО)

Foto: M.S.

Naime, 20-godišnji Antoni Ileino, koji je igrao za brazilski omladinski tim Pjaui, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u svojoj domovini.

Sportista se na motoru vraćao kući sa očeve rođendanske zabave a onda se sudario sa kravom koja je išla po putu.

Fudbaler je, nažalost, poginuo na licu mesta.

Pred vama se nalazi snimak tog nesrećnog događaja.

Imajući u vidu da je u pitanju uznemirujući sadržaj, molimo sve kojima bi moglo da od gledanja takvih scena pozli, kao i maloletna lica - da ne emituju snimak na svojim uređajima.

Ponavljamo, sadržaj je uznemirujuće prirode.

---

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Tip fudbal

0 4

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!

Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".

23. 10. 2025. u 07:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!

JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!