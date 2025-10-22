DOŠAO NA MEČ LIGE ŠAMPIONA - I UMRO: Mančester siti tuguje
Tužne vesti obeležile su drugi dan 3. kola UEFA Lige šampiona.
Naime, navijač Mančester sitija preminuo je u Španiji pred utakmicu Lige šampiona.
Tridesetpetogodišnji Gaj Bredšo, koji je stigao na meč protiv Viljareala, pronađen je mrtav u svojoj hotelskoj sobi u Benidormu, javlja "Mančester ivning njuz".
Razlozi smrti tek treba da budu utvrđene, a engleski klub je izrazio saučešće porodici i prijateljima navijača putem društvenih mreža.
