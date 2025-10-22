Fudbal

DOŠAO NA MEČ LIGE ŠAMPIONA - I UMRO: Mančester siti tuguje

Новости онлине

22. 10. 2025. u 15:12

Tužne vesti obeležile su drugi dan 3. kola UEFA Lige šampiona.

ДОШАО НА МЕЧ ЛИГЕ ШАМПИОНА - И УМРО: Манчестер сити тугује

FOTO: Tanjug/AP

Naime, navijač Mančester sitija preminuo je u Španiji pred utakmicu Lige šampiona.

Tridesetpetogodišnji Gaj Bredšo, koji je stigao na meč protiv Viljareala, pronađen je mrtav u svojoj hotelskoj sobi u Benidormu, javlja "Mančester ivning njuz".

Razlozi smrti tek treba da budu utvrđene, a engleski klub je izrazio saučešće porodici i prijateljima navijača putem društvenih mreža.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: Ti si moje mirno i sigurno mesto (FOTO)
Poznati

0 0

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: "Ti si moje mirno i sigurno mesto" (FOTO)

IMALA JE sve uslove da postane legenda – talenat, upornost, šampionsku "žicu", opak pogled, ali i tešku životnu priču dostojnu famoznih holivudskih "od trnja do zvezda" biografija. No, posle svakog teškog udarca Jelena Dokić bi se, kao feniks, podizala iz pepela i postajala jača. Nakon surovih epizoda s kojima se u poslednje vreme suočavala, bivša teniska zvezda ponovo blista, a za to je kriva – nova ljubav.

22. 10. 2025. u 19:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal

EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal