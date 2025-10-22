DOŠAO NA MEČ LIGE ŠAMPIONA - I UMRO: Mančester siti tuguje

Tužne vesti obeležile su drugi dan 3. kola UEFA Lige šampiona.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, navijač Mančester sitija preminuo je u Španiji pred utakmicu Lige šampiona.

Tridesetpetogodišnji Gaj Bredšo, koji je stigao na meč protiv Viljareala, pronađen je mrtav u svojoj hotelskoj sobi u Benidormu, javlja "Mančester ivning njuz".

So very sad to hear the news of a fellow blue Guy Bradshaw who travelled to Benidorm to watch @ManCity and has tragically passed away this morning. RIP Blue. Thoughts go out to all his family and friends. 😢 pic.twitter.com/137fbmuanc — Macclesfield MCFC Supporters Club (@MaccBluesOSC) October 21, 2025

Razlozi smrti tek treba da budu utvrđene, a engleski klub je izrazio saučešće porodici i prijateljima navijača putem društvenih mreža.

We are deeply saddened by the passing of Guy Bradshaw, a City supporter who tragically died in Spain before the Club’s match against Villarreal last night.



Everyone at the Club sends their condolences to his family, friends, and fellow fans during this difficult time.⁰

Once a… — Manchester City (@ManCity) October 22, 2025

