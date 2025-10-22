U HUMSKOJ PRELOMILI! Partizan našao zamenu za Karlika DŽonsa

Partizan je u potrazi za novim plejmejkerom posle povrede Karlika Džonsa.

FOTO: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović

Posle saznanja da će Karlik biti van terena sigurno tri meseca zbog povrede metatarzalne kosti, crno-beli su primorani da pronađu novo rešenje za poziciju "jedinice".

Kako prenosi poznati košarkaški insajder Mateo Andreani, jedan od igrača koji bi mogli da dođu u Partizan jeste Nik Kalates.

Partizan Belgrade has expressed interest to Nick Calathes, sources tell me and @5th_Quarter_.



Partizan is set to ask Monaco if they are willing to leave the player. pic.twitter.com/TMw9q3vKIW — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) October 21, 2025

Grčki košarkaš je pod ugovor sa ekipom Monaka, pa je veliko pitanje hoće li tim iz Kneževine hteti da pusti pleja u Beograd.

Kalates je promenio dosta klubova, najveći trag je ostavio u Panatinaikosu, dok je još nosio dres Fenerbahčea i Monaka, čiji je i dalje član.

