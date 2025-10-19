OGLASIO SE HEROJ ALBANIJE: Govorio o proslavi gola koja je razbesnela Srbiju, pa poručio ovo

FUDBALERI Srbije poraženi su u Leskovcu od Albanije 1:0, tako sebi dodatno zakomplikovali put na Svetsko prvenstvo. Jedini gol postigao je Rej Manaj, koji je posle proslavom dodatno iznervirao fudbalere, ali i navijače naše zemlje.

FOTO: A.Ilic

Manaj je gol postignut u završnici prvog poluvremena proslavio pokazivanjem dvoglavog orla, to se nije dopalo igračima na klupi Srbije pa je usledilo kraće hoškanje.

Napadač Al Šarže se sada pravda, kaže da to nije bilo planirao, da nije želeo da provocira Srbe i da su ge emocije ponele.

- Svi igrači su bili emotivni pre utakmice. Pokazao sam "orla" jer sam to osećao u tom trenutku, nisam to unapred planirao, tako sam se osećao. Nije to bila ni provokacija prema srpskim igračima, samo sam želeo tako da proslavim - kazao je Manaj, prenosi portal "Shqiptarja".

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć