BAJERN NASTAVIO DOMINACIJU: Bavarci pobedili u "Der Klasikeru" i pokazali ko je glavni u Nemačkoj
BAJERN je potvrdio dominaciju u Nemačkoj. Velikan iz Minhena je u prvom ovosezonskom "Der Klasikeru" pobedio Borusiju Dortmund sa 2:1 i nastavio savršen niz u Bundesligi.
Bio je ovo sedmi trijumf iz isto toliko mečeva za izabranike Vensana Kompanija, koji uz to imaju savršenu gol razliku 27:4.
Domaćinu je 22 minuta bilo potrebno da povede. Hari Kejn je pogodio na asistenciju Jozue Kimiha. Reprezentativcu Engleske je to bio 12. pogodak u prvenstvu i ubedljivo je najbolji strelac.
Bajern je vođstvo duplirao u 79. minutu, a strelac je bio Majkl Olise. Ipak, gost je odbio da se preda i uspeo je da unese neizvesnost.
Julijan Brandt je smanjio prednost rivala u 84. minutu. Bilo je dovoljno vremena za "milionere", ali na kraju nisu uspeli da izbegnu poraz.
Tim iz Minhena je prvi na tabeli u Bundesligi sa 21 bodom, beži pet prvom pratiocu Lajpcigu. Borusija Dormtund je četvrtom mestu sa 14.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
UŽASNE SCENE U STOKHOLMU: Holger Rune plakao zbog teške povrede (VIDEO)
18. 10. 2025. u 17:47
PARTIZAN NASTAVIO NIZ POBEDA: Crno-beli se mučili, ali savladali TSC (VIDEO)
18. 10. 2025. u 20:25
ZBOG OVOGA SE OGLASILA I EVROLIGA: Svi pričaju o sceni nakon meča Zvezda - Real (FOTO)
18. 10. 2025. u 10:36
PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: "Crno-beli" silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli
TRADICIONALNO teško gostovanje očekuje "parni valjak" kojeg će u 12. kolu Superlige Srbije ugostiti TSC (18.30).
18. 10. 2025. u 07:40
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)