BAJERN NASTAVIO DOMINACIJU: Bavarci pobedili u "Der Klasikeru" i pokazali ko je glavni u Nemačkoj

BAJERN je potvrdio dominaciju u Nemačkoj. Velikan iz Minhena je u prvom ovosezonskom "Der Klasikeru" pobedio Borusiju Dortmund sa 2:1 i nastavio savršen niz u Bundesligi.

FOTO: Tanjug/AP/Lennart Preiss

Bio je ovo sedmi trijumf iz isto toliko mečeva za izabranike Vensana Kompanija, koji uz to imaju savršenu gol razliku 27:4.

Domaćinu je 22 minuta bilo potrebno da povede. Hari Kejn je pogodio na asistenciju Jozue Kimiha. Reprezentativcu Engleske je to bio 12. pogodak u prvenstvu i ubedljivo je najbolji strelac.

Bajern je vođstvo duplirao u 79. minutu, a strelac je bio Majkl Olise. Ipak, gost je odbio da se preda i uspeo je da unese neizvesnost.

Julijan Brandt je smanjio prednost rivala u 84. minutu. Bilo je dovoljno vremena za "milionere", ali na kraju nisu uspeli da izbegnu poraz.

Tim iz Minhena je prvi na tabeli u Bundesligi sa 21 bodom, beži pet prvom pratiocu Lajpcigu. Borusija Dormtund je četvrtom mestu sa 14.

