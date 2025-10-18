KAKO ĆE OVO UTICATI NA DEJANA STANKOVIĆA? Novi kiks Spartaka, Moskovljani opet nisu pobedili

SPARTAK iz Moskve opet nije pobedio u prvenstvu Rusije. Crveno-beli su remizirali sa Rostovom - 1:1 i čini se da su dani Dejanu Staonkoviću na klupi ovog kluba odbrojani.

FOTO: Profimedia

Mnogo problema zadesilo je srpskog stručnjaka tokom utakmice. Najpre je u 10. minutu Srđan Babić na nosilima iznet sa terena nakon što je imao bolan pad prilikom jednog skok duela.

Takođe, domaćin je od 26. minuta morao da igra sa fudbalerom manje zbog toga što je direktan crveni karton dobio Aleksander Điku.

Gosti su to iskoristili i stigli do vođstva u 56. minutu preko Timura Sulejmanova, ali prednost nisu uspeli da sačuvaju.

Bod Spartaku doneo je u 85. minutu Ezekijel Barko kome je ovo bio četvrti pogodak u prvenstvu Rusije.

Ostaje da se vidi da li će i ovaj kiks da preživi Dejan Stanković, s obzirom na to da se prethodnih nedelja dosta pričalo o njegovoj smeni.

Moskovljani su trenutno šesti na tabeli sa 19 bodova, Rostov zauzima 10. poziciju sa 14.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć