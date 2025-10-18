KAKO ĆE OVO UTICATI NA DEJANA STANKOVIĆA? Novi kiks Spartaka, Moskovljani opet nisu pobedili
SPARTAK iz Moskve opet nije pobedio u prvenstvu Rusije. Crveno-beli su remizirali sa Rostovom - 1:1 i čini se da su dani Dejanu Staonkoviću na klupi ovog kluba odbrojani.
Mnogo problema zadesilo je srpskog stručnjaka tokom utakmice. Najpre je u 10. minutu Srđan Babić na nosilima iznet sa terena nakon što je imao bolan pad prilikom jednog skok duela.
Takođe, domaćin je od 26. minuta morao da igra sa fudbalerom manje zbog toga što je direktan crveni karton dobio Aleksander Điku.
Gosti su to iskoristili i stigli do vođstva u 56. minutu preko Timura Sulejmanova, ali prednost nisu uspeli da sačuvaju.
Bod Spartaku doneo je u 85. minutu Ezekijel Barko kome je ovo bio četvrti pogodak u prvenstvu Rusije.
Ostaje da se vidi da li će i ovaj kiks da preživi Dejan Stanković, s obzirom na to da se prethodnih nedelja dosta pričalo o njegovoj smeni.
Moskovljani su trenutno šesti na tabeli sa 19 bodova, Rostov zauzima 10. poziciju sa 14.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ZBOG OVOGA SE OGLASILA I EVROLIGA: Svi pričaju o sceni nakon meča Zvezda - Real (FOTO)
18. 10. 2025. u 10:36
BIVŠI REPREZENTATIVAC ŽESTOKO UDARIO PO FSS: Krstajić bez iskustva postao selektor - To nije normalno
18. 10. 2025. u 14:39 >> 14:40
PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: "Crno-beli" silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli
TRADICIONALNO teško gostovanje očekuje "parni valjak" kojeg će u 12. kolu Superlige Srbije ugostiti TSC (18.30).
18. 10. 2025. u 07:40
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)