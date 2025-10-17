"ORLOVI" PALI! Nove loše vesti za fudbalsku reprezentaciju Srbije
Fudbalska reprezentacija Srbije pala je sa 34. na 36. mesto na najnovijoj rang listi koju je danas objavila Svetska fudbalska federaciija (FIFA).
Srbija je u prethodnom reprezentativnom prozoru poražena od Albanije i pobedila je Andoru, što je rezultiralo padom za dva mesta.
Albanija je zahvaljujući pobedi nad Srbijom u Leskovcu skočila sa 66. na 61. mesto.
Na čelu rang liste i dalje je Španija, a Argentina i Francuska su se rotirale, pa je sad svetski prvak drugi na listi, dok su "galski petlovi" posle remija protiv Islanda treći.
Engleska i Portugal su ostali četvrti i peti, Holandija je sad šesta ispred Brazila koji je pao za jedno mesto.
Osma je Belgija, deveta Italija, a deseta Nemačka.
