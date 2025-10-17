"ORLOVI" PALI! Nove loše vesti za fudbalsku reprezentaciju Srbije

Fudbalska reprezentacija Srbije pala je sa 34. na 36. mesto na najnovijoj rang listi koju je danas objavila Svetska fudbalska federaciija (FIFA).

FOTO: Profimedia

Srbija je u prethodnom reprezentativnom prozoru poražena od Albanije i pobedila je Andoru, što je rezultiralo padom za dva mesta.

Albanija je zahvaljujući pobedi nad Srbijom u Leskovcu skočila sa 66. na 61. mesto.

Na čelu rang liste i dalje je Španija, a Argentina i Francuska su se rotirale, pa je sad svetski prvak drugi na listi, dok su "galski petlovi" posle remija protiv Islanda treći.

Engleska i Portugal su ostali četvrti i peti, Holandija je sad šesta ispred Brazila koji je pao za jedno mesto.

Osma je Belgija, deveta Italija, a deseta Nemačka.