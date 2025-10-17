"PARTIZAN TEŠKO GUBI"! Oglasio se trener TSC-a pred meč sa crno-belima

Trener fudbalera TSC-a Darije Kalezić izjavio je danas da je njegov tim na najbolji način iskoristio reprezentativnu pauzu i da spremno dočekuje duel sa Partizanom.

FOTO: M. Vukadinović

"Organizovali smo prijateljsku utakmicu protiv Jedinstva, u kojoj su priliku dobili igrači koji duže nisu bili na terenu, kako bi se vratili u takmičarski ritam. Pre svega mislim na Slobodana Uroševića, koji više od četiri meseca nije odigrao ceo meč, i Milana Radina, koji tri meseca nije bio u igri", izjavio je Kalezić, a preneo klub.

TSC će sutra u Bačkoj Topoli dočekati Partizan, u 12. kolu Super lige Srbije.

"Pored njih, minutažu su dobili uglavnom mlađi fudbaleri. Ekipa je imala priliku da se odmori, a od ponedeljka smo sveži i fokusirani na nastavak sezone", rekao je Kalezić.

Govoreći o predstojećem susretu, Kalezić je istakao da očekuje težak, ali kvalitetan meč protiv izuzetno dobrog rivala.

"Partizan ima ekipu koja se poslednjih sedam, osam meseci razvijala i dostigla nivo na kojem teško gubi utakmice. Poraženi su samo od Crvene zvezde i jasno je da u ovom meču imaju ulogu favorita. Ipak, mi ćemo od prvog do poslednjeg minuta dati sve od sebe da bodovi ostanu u Topoli. Neće biti lako, ali daćemo maksimum da ostvarimo pozitivan rezultat", poručio je Kalezić.

Trener TSC-a dodao je da se situacija sa povredama u timu popravlja.

"Milan Radin se vratio u tim, dok Batist Ru i Tajron Konrad još uvek nisu u protokolu. Ru se priključio delimičnom radu sa ekipom, što je ohrabrujuće, i očekujem da od sledeće nedelje potpuno uđe u trenažni proces. Tajron je još u fazi rehabilitacije i biće mu potrebno više vremena nego što smo prvobitno očekivali, ali svi ostali igrači su spremni i na raspolaganju", dodao je Kalezić.