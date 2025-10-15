FARANI MU "DOŠLI GLAVE": Češka se rastala sa Ivanom Hašekom
FUDBALSKI stručnjak Ivan Hašek nije više selektor reprezentacije Češke, saopštio je danas Fudbalski savez Češke.
Ovaj 62-godišnji stručnjak je rezrešen dužnosti jednoglasnom odlukom Izvršenog komiteta, navodi se u objavi na sajtu.
Odluka je doneta nakon što je Češka pre tri dana poražena u gostima od Farskih ostrva rezultatom 2:1 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
- U narednim danima ćemo podneti predlog novog stručnog štaba Izvršnom komitetu. Cilj ostaje nepromenjen, a to je plasman na Svetsko prvenstvo sledeće godine - rekao je predsednik Fudbalskog saveza Češke David Truda.
Češka se trenutno nalazi na drugom mestu na tabeli grupe L sa 13 bodova i ukoliko pobedi San Marino u poslednjem kolu izboriće plasman u baraž.
Hašek je postao selektor "narodnog tima" u januaru 2024. godine. On je vodio reprezentaciju na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj gde Češka završila takmičenje u grupnoj fazi.
