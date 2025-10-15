ŠAMAR HRVATIMA! Fudbaler Lajpciga šokirao region i izabrao lažnu državu Kosovo

ŠOK za Hrvate!

Dino Klapija, 18-godišnje desno krilo juniorskog tima Lajpciga, odlučio je da u seniorskoj konkurenciji nastupa za reprezentaciju tzv. Kosova, prenose tamošnji mediji.

Veliki talenat, bivši igrač Dinama, Kustošije i U17 selekcije Hrvatske, tako je po drugi i poslednji put promenio fudbalsko državljanstvo.

Podsećanja radi, u martu 2023. godine, Klapija je iz Njujork Sitija prešao u akademiju Dinama, da bi samo nekoliko meseci kasnije otišao u Kustošiju.

Klub koji vodi Endi Bara prodao ga je u januaru 2024. Lajpcigu za tri miliona evra. Za nemački klub trenutno nastupa u omladinskom pogonu, gde je na 37 utakmica postigao šest golova i zabeležio dve asistencije.

Dino Klapija (17, CF) makes the switch from Croatia to the USA. Got called up to 🇺🇸 U19.



If you had already forgotten him, he's the kid for whom Leipzig paid €5.2M a year ago. Struggling a bit right now, but he'll be alright.



Never had the ambition to play for 🇭🇷 anyways. He… pic.twitter.com/Z8QEWJ4UEK — Bosniaco (@Bosniac0) October 3, 2024

Klapija se u hrvatskim medijima prvi put pojavio kada je kao 16-godišnjak stigao iz Njujorka u Dinamo. Međutim, Dinamo je oklevao sa potpisivanjem profesionalnog ugovora, što je iskoristio menadžer Endi Bara.

On je porodici predstavio projekat Kustošije i ubedio ih da pređu u njegov klub. Klapija je pristao i u junu 2023. potpisao ugovor sa Kustošijom, odmah počevši da trenira sa seniorskim timom.

Već u januaru 2024. usledio je novi transfer. Prema informacijama Fabricija Romana, Klapija je napustio Kustošiju i potpisao za Lajpcig u transferu vrednom 5.2 miliona evra, dok "Transfermarkt" navodi cifru od tri miliona evra. Prethodno se spekulisalo o interesovanju Arsenala, Borusije Dortmund i Dinama, ali je na kraju završio u Lajpcigu.

Tamo je Klapija napravio još jedan "transfer", ovoga puta reprezentativni. Iako se činilo da će Hrvatska biti njegov konačan izbor, nakon što je igrao za U17 selekciju pod vođstvom Roberta Jarnija, mladi fudbaler je ponovo promenio odluku.

SAD su ponovo ušle u priču i privolele Klapiju, koji je tamo i rođen. U svom debiju za U18 tim Amerike, postigao je gol u pobedi nad Japanom od 3:2. Ipak, mediji sa Kosova sada tvrde da je ponovo promenio reprezentaciju i da je njihov izbor konačan.