NIJE GOTOVO! Evo kako Srbija može na Mundijal
Fudbaleri Srbije su u Andori, u šetom kolu kvalifikacija za prvenstvo sveta, pobedili Andoru sa 3:1 (1:1) i zadržali minimalne teoreteske šanse da osvoje drugo mesto u grupi i plasiraju se u baraž.
Reprezentacija Srbije sada je na trećem mestu u grupi sa 10 bodova, jednim manje od drugoplasirane Albanije, a da bi mogla da se nada plasmanu u baraž, moraće 13. novembra da napravi podvig i da savladala Englesku na Vembliju.
Srbija mora da osvoji makar dva boda više od Albanije ili bar bod više i nadoknadi lošiju gol razliku. Znači, ukoliko Srbija slavi u oba meča, a Albanija osvoji četiri ili manje bodova u preostala dva duela, Srbija ide na Mundijal!
Ukoliko bi se dogodilo da Srbija osvoji četiri boda u preostale dve utakmice, a Albanija osvoji tri, Srbija bi se kvalifikovala na Mundijal ukoliko bi u svoja dva meča napravila gol-razliku plus četiri, ili plus tri, uz ukupno veći broj datih golova u kvalifikacijama u odnosu na Albaniju, koja trenutno ima 6:3, dok su Orlovi na 7:7. Dva ili manje osvojena boda Albanije vode naš tim na Svetsko prvenstvo i u ovom slučaju.
Ukoliko bi Srbija osvojila tri boda, na Mundijal bi otišla ukoliko bi Albanija osvojila jedan bod ili ostala bez bodova, a ako bi Srbija na isti način nadoknadila gol-razliku.
Postoji i teorija da preko Lige nacija, tačnije poretka zbog tog takmičenja, stignemo do baraža, a uslovi su sledeći:
Belgija ne treba da bude među prva dva, što se neće desiti. Švedska, Severna Irska i Rumunija moraju da budu među prve dve ekipe u svojim grupama. Ukoliko se dogode tri od ova četiri uslova, Srbije bi preko Lige nacija, u slučaju da na kraju stvarno ne bude druga u grupi K, mogla da ide u baraž
