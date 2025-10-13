KLUB PRED PONOROM: Partizan zamolio Vučića za pomoć!

BLIŽI se poslednnji rok za izmirenje obaveza, UEFA monitoring koji proganja Partizan godinama unazad i sa kojim se prethodna, a i aktuelna Uprava bore tako što kad zagusti u pomoć zovu - državu.

Foto D. Milovanović

Crno-beli su jedva "pretekli" u martu, još teže u julu, kada su dobili dodatnih 1.500.000 evra, jer nisu mogli da registruju igrače za početak letnjih kvalifikacija za Evropu, a nova "omča oko vrata" iznosi oko 2.500.000 evra i ukoliko je klub iz Humske ne skine do srede, postoji mogućnost da ostane bez licence za evropska takmičenja narednog leta.

Partizan se i ovoga puta obratio državi za pomoć, jer nema prihoda usled ispadanja iz Lige Evrope i Lige konferencije, od transfera je realizovan samo odlazak Stefana Kovača, koji je među prvima ove jeseni "zakukao" za svoj dug, te nije bilo izbora.

Predsednik kluba Rasim Ljaljić napisao je i potpisao javno pismo čelnicima države, analizirao stanje i zamolio za pomoć. Obećanje, kažu, postoji, ali još nije pretočeno u delo i očito je da crno-belima gori pod nogama.

Ljajićevo pismo prenosimo u celosti:

Poštovani gospodine Predsedniče,

Obraćam Vam se u ime Upravnog odbora fudbalskog kluba Partizan povodom aktuelnog tromesečnog UEFA monitoringa i nasleđenih obaveza koje je uslovilo izricanje uslova za izdavanje licence i nesmetano takmičenje.

Novi Upravni odbor FK Partizan zatekao je dug od oko 57 miliona evra. Ukupna dugovanja su na današnji dan smanjena na 42.412.545 evra, zahvaljujući prodaji igrača i sprovođenju seta sistemskih mera finansijske i organizacione konsolidacije. Ipak, usled kontinuiranog rasta operativnih troškova i nemogućnosti povećanja prihoda, finansijski teret ostaje izuzetno visok i iznosi oko 415.000 evra mesečno, što predstavlja ne smanjenje za 32,1%, u odnosu na prošlu sezonu, ali i dalje čini više od 35% planiranih godišnjih prihoda. U strukturi troškova dominiraju obaveze u bruto iznosu, koje su u velikoj meri nasleđene i odnose se na dugovanja prema državi.

Imajući u vidu kontinuitet, nasleđeni problemi iz prošlosti i naše objektivno nastojanje da obezbedimo stabilno funkcionisanje, u oktobru smo otpočeli novi ciklus razgovora sa predstavnicima državnih institucija i nadležnih organa, kako bi se, u skladu sa zakonom, naša obaveza prema državi reprogramirala i stavila pod kontrolu. U tom kontekstu, molimo za podršku države u vidu garancije ili potvrde o razumevanju trenutne situacije kluba, koja bi bila dostavljena UEFA monitoring telu do 13. oktobra 2025. godine, čime bi se omogućilo dobijanje neophodne licence za dalje takmičenje i izbegle potencijalne sankcije.

Inicijativa koju Vam dostavljamo ne podrazumeva novčanu podršku Vaše institucije, već isključivo razumevanje, podršku u komunikaciji i potvrdu našeg nastojanja da se sve obaveze prema državi izmire u skladu sa zakonom i realnim mogućnostima kluba.

Kao klub sa najviše državnih sportista i dugom tradicijom javnog rada, Partizan će i ubuduće biti transparentan i odgovoran izvršilac obaveza. Porodica Partizana očekuje razumevanje i podršku države za nastavak sportskih uspeha i rešavanje nasleđenih problema.

