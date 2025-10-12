SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"
Fudbalska reprezentacija Albanije nanela je Srbiji jedan od najtežih poraza (1:0), a albanski navijači slavili su širom regiona.
Junak gostiju bio je Rej Manaj koji je u završnim minutima prvog poluvremena postigao efektan gol, poslao je loptu kroz "šumu" nogu, a njegov volej završio je u mreži.
Nakon meča na društvenim mrežama osvanuli su video snimci proslave u Tetovu gde je veliki broj albanskih navijača izašao na ulice da slavi, ali ne pobedu, već da promoviše terorističku UČK, uzvikujući parloe "umri Srbijo".
Kako prenose mediji na skupu su učestvovali navijači Škendije i Škupija, poznatih po nacionalističkim ispadima.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
"NISAM VIDEO DA JE PROVOCIRAO": Ovako je selektor Albanije prokomentarisao pobedu nad Srbijom
12. 10. 2025. u 08:07 >> 08:13
SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.
12. 10. 2025. u 07:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?
DINASTIJA Karađorđević 13. decembra obeležava svoju krsnu slavu, Sv. Apostola Andriju Prvozvanog. Međutim, to nije bila i slava Karađorđa i njegovih sinova koji su slavili Sv. Klimenta (8.12.). U nastavku teksta pročitajte manje poznate istorijske činjenice i okolnosti pod kojima je Petar Karađorđević 1890. godine, promenio slavu i zaštitnika porodičnog doma odabrao svetog apostola.
12. 10. 2025. u 08:07
Komentari (0)