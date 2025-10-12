Fudbal

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"

Александар Илић
Aleksandar Ilić

12. 10. 2025. u 11:20

Fudbalska reprezentacija Albanije nanela je Srbiji jedan od najtežih poraza (1:0), a albanski navijači slavili su širom regiona.

FOTO: Printskrin/Instagram/Sitel.TV

Junak gostiju bio je Rej Manaj koji je u završnim minutima prvog poluvremena postigao efektan gol, poslao je loptu kroz "šumu" nogu, a njegov volej završio je u mreži. 

Nakon meča na društvenim mrežama osvanuli su video snimci proslave u Tetovu gde je veliki broj albanskih navijača izašao na ulice da slavi, ali ne pobedu, već da promoviše terorističku UČK, uzvikujući parloe "umri Srbijo". 

Kako prenose mediji na skupu su učestvovali navijači Škendije i Škupija, poznatih po nacionalističkim ispadima. 

