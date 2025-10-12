"OVO JE REALNOST": Dušan Vlahović otvorio dušu, evo šta kaže o porazu u meču Srbija - Albanija

CELA Srbija je zatečena porazom od Albanije, a on je teško pao i igračima. Dušan Vlahović izneo je utiske nakon najtežeg poraza Srbije u novijoj istoriji.

Napadač Juventusa smatra poraz od Albanije najtežim u svojoj karijeri.

- Nije lako, meni je sigurno najteži poraz od kada sam u reprezentaciji, a mislim da i ostali momci osećaju isto. Težak dan za nas, teško veče, nema šta da se doda - rekao je Vlahović.

Rekao je Vlahović ono što mnogi misle ali ne žele da kažu - ovo je realnost našeg fudbala.

- Nismo igrali dobro, nismo pobeđivali neke utakmice, desio se težak poraz protiv Engleza i normalno je da su ljudi nezadovoljni. Mislim da je to realnost u ovom momentu. Očigledno je tako. Pogotovo ako pogledamo minutažu naših igrača i klubove u kojima igramo mislim da je to realnost. Idemo dalje, moramo da se držimo zajedno. Atmosfera je među nama jako dobra. Mislim da imamo dobar kolektiv što se toga tiče. Biće sigurno uspona i padova, ima dosta novih momaka akoji treba da se naviknu.

Što se tiče navijača i podrške, nije to bio odlučujući faktor.

- Mi smo se fokusirali na teren, jedino kada lopta nije u igri možeš nešto da čuješ. Kada igraš i kada si u fokusu retko kada čuješ nešto sa tribina. Mislim da je trebalo da pobedimo danas. Bila je utakmica koja mora da se pobedi po svaku cenu, ali nismo uspeli. Idemo u Andoru i sigurno će nam biti teško, ali moramo da se oporavimo od ove utakmice i naravo da moramo da pobedimo. Moramo i dalje da se nadamo.

Dve najbolje šanse na utakmici imao je upravo napadač Juventusa.

- Da znam... Ja bih najviše voleo da sam dao gol. Sigurno više od svih. Nisam uspeo, to sam rekao u svlačionici jako mi je žao. Želeo sam najbolje, nema šta puno da se kaže. Ne tražim sebi alibi ili nešto... Teško je da se priča. Slažem se sa vama, trebalo je da dam gol. Da sam dao gol u prvom poluvremenu utakmica bi dobila drugačiji tok i mislim da bi pobedili. Ipak šta bi bilo kad bi bilo, rekao je Vlahović.