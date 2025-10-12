MITROVIĆ NIJE MOGAO DA VERUJE: Evo šta je uradio nakon jedne odluke Dragana Stojkovića Piksija (VIDEO)

U porazu Srbije od Albanije pokušavao je izmenama da donese preokret Dragan Stojković Piksi, ali jedna je iznenadila kapitena Aleksandra Mitrovića.

FOTO: Printskrin/Iks/FantomBeograda

Srbija je igrala sa dvojicom napadača, Mitrovićem i Dušanom Vlahovićem, u jednom trenutku zamenio je Mitrovića, što se Smederevcu nije dopalo.

On se poprilično čudio na terenu kada je video da on izlazi, pošto mu nije bilo jasno zašto ga selektor izvodi u 64. minutu meča kada se juri rezultat.

Mitar se iznenadio izmeni pic.twitter.com/Aj3aObSHnF — FantomBeograda (@FantomBeograda) October 11, 2025

Odlučio je Piksi da na mesto Mitrovića na teren pošalje Luku Jovića, dok je napravljena i još jedna izmena. Umesto Andrije Živkovića je ušao Stefan Mitrović.

Kako je izgledala reakcija Mitrovića možete pogledati u videu u nastavku teksta.

