BRUKA I SRAMOTA! Isplivali sramotni snimci iz svlačionice, ovako su Albanci proslavili pobedu nad Srbijom (FOTO)
FUDBALSKA reprezentacija Srbije poražena je od Albanije u Leskovcu, što nas je dosta udaljilo od plasmana na Svetsko prvenstvo. Gostujuća selekcija je nakon meča dodatno stavila "so na ranu" ranjenim "orlovima".
Dok je Dragan Stojković podnosio ostavku i objašnjavao da je jedino on odgovoran, Albanci su žurku počeli na terenu, potom je preselili u svlačionicu, a buka je dopirala i do pres sale gde su okupljeni novinari nestrpljivo čekali raport selektora Piksija.
Skakali su i lupali po svlačionici, pokazivali "albanskog orla" poput strelca gola Reja Manaja, a ti snimci završili su na društvenim mrežama.
Na sve ovo, fudbaleri Albanije su u avionu pevali i pesmu "Mora Fjale" koja slavi zločinca UČK Adema Jašarija, čime bi trebalo da se bavi UEFA i FIFA.
