Fudbal

BRUKA I SRAMOTA! Isplivali sramotni snimci iz svlačionice, ovako su Albanci proslavili pobedu nad Srbijom (FOTO)

Новости онлине

12. 10. 2025. u 08:46 >> 08:48

FUDBALSKA reprezentacija Srbije poražena je od Albanije u Leskovcu, što nas je dosta udaljilo od plasmana na Svetsko prvenstvo. Gostujuća selekcija je nakon meča dodatno stavila "so na ranu" ranjenim "orlovima".

БРУКА И СРАМОТА! Испливали срамотни снимци из свлачионице, овако су Албанци прославили победу над Србијом (ФОТО)

FOTO: Profimedia

Dok je Dragan Stojković podnosio ostavku i objašnjavao da je jedino on odgovoran, Albanci su žurku počeli na terenu, potom je preselili u svlačionicu, a buka je dopirala i do pres sale gde su okupljeni novinari nestrpljivo čekali raport selektora Piksija. 

Skakali su i lupali po svlačionici, pokazivali "albanskog orla" poput strelca gola Reja Manaja, a ti snimci završili su na društvenim mrežama. 

Na sve ovo, fudbaleri Albanije su u avionu pevali i pesmu "Mora Fjale" koja slavi zločinca UČK Adema Jašarija, čime bi trebalo da se bavi UEFA i FIFA.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NISAM VIDEO DA JE PROVOCIRAO: Ovako je selektor Albanije prokomentarisao pobedu nad Srbijom

"NISAM VIDEO DA JE PROVOCIRAO": Ovako je selektor Albanije prokomentarisao pobedu nad Srbijom