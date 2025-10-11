"NA LJUDIMA JE DA NAM SUDE" Đorđe Petrović otvorio dušu nakon poraza Srbije

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Albanije u Leskovcu, a nakon meča Đorđe Petrović je izašao pred novinare.

FOTO: EPA

- Naravno da smo razočarani rezultatom. Zaslužili smo više. Na nama je da ostanemo uzdignute glave. Imamo još tri meča.

Da li je Srbija zaslužila više?

- Možda smo zaslužili više. Protiv Engleza je bila takva kakva je bila. Protiv Albanije je nerešen rezultat bio pravedan. Danas smo imali više šansi. Na ljudima je da sude da li smo zaslužili više ili nismo.

Govorio je i o golu, ali i odbrani u završnici meča.

- Mislim da je zaista dao prelep gol. Nije lako dati gol između nekoliko igrača. Uhvatio je volej. Pogodio je pod prečku. Situacija u zadnjem minutu... Nisam imao šta da izgubim, mogao sam da izađem i ostavim nas u meču.