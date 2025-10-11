Fudbal

JASNA PORUKA: U Leskovcu se ori "Kosovo, Srbija" (VIDEO)

Новости онлине

11. 10. 2025. u 21:21

VELIKI broj srpskih navijača našao se na tribinama stadiona "Dubočica" u Leskovcu i oni su na utakmici sa Albanijom poslali jasnu poruku.

FOTO: Profimedia

Naime, u više navrata se orilo "Kosovo, Srbija". 

 

Podsetimo, utakmicu Srbija - Albanija možete da pratite na portalu "Novosti".

