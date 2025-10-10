Fudbal

"OVA UTAKMICA JE DRUGAČIJA OD OSTALIH!" Trener Albanije pred meč sa Srbijom u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo

Filip Milošević

10. 10. 2025. u 17:42

Svaka utakmica je važna, ali sada je duel protiv Srbije najvažniji, rekao je selektor fudbalera Albanije Brazilac Silvinjo.

ОВА УТАКМИЦА ЈЕ ДРУГАЧИЈА ОД ОСТАЛИХ! Тренер Албаније пред меч са Србијом у оквиру квалификација за Светско првенство

FOTO: Tanjug/AP

Srbija i Albanija igraju sutra od 20.45 u Leskovcu meč kvalifikacija za Mundijal 2026. godine.

- Ova utakmica je drugačija od ostalih, pripremamo se, kao tim. Verujem u igrače i da će odgovoriti na ono što je pred njima - istakao je Silvinjo na konferenciji za medije.
 

Srbija ima jako dobar tim, posebno individualno, videli smo to i u Tirani (0;0), ali u fudbalu je sve moguće, naglasio je Silvinjo.

- Volim da igram ovakve utakmice, prošli smo dug put da bismo došli ovde, verujem u igrače. Navikli smo na pritisak, ovaj meč je dodatna motivacija i ko sutra pobedi korak je bliži baražu. Očekujem tešku i lepu utakmicu - istakao je Silvinjo i dodao da ne razmišlja o mogućem otkazu u slučaju poraza.

Iz srpskog tima izdvojio je Filipa Kostića, koga se seća sa Mundijala u Rusiji kada je bio deo stručnog štaba Brazila.

Standardni defanzivac Albanije Elsid Hisaj istakao je da utakmicu protiv Srbije doživljava emotivno.
 

- Očekuje nas teška, ali i lepa utakmica. Velike su mere bezbednosti, ali to može da nam bude dodatni motiv - istakao je Hisaj, koji je igrao i pre 11 godina u duelu dve selekcije u Beogradu koji je prekinut zbog "drona".
 

On će sutra odigrati 92. meč za Albaniju i prići na jedan duel do rekordera Lorika Cane.
 

- Došli smo sa pobedimo, ali moramo da damo sve od sebe, možda i 120 odsto, ali znamo da su i oni u istoj situaciji - poručio je fudbaler Lacija i dodao da Srbija odličan tim, posebno napadače, koje dobro poznaje iz Italije.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVEĆA LEPINA LJUBAV: Pevačica 15 dana nije znala da je umro - Bio je najbolji čovek u mom životu, pravi gospodin

NAJVEĆA LEPINA LjUBAV: Pevačica 15 dana nije znala da je umro - "Bio je najbolji čovek u mom životu, pravi gospodin"