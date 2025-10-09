UEFA PRESEKLA! "Komšija" sudi meč Srbija - Albanija

Ištvan Kovač iz Rumunije biće glavni sudija na meču između Srbije i Albanije, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

Foto: Profimedia

Duel grupe K kvalifikacija za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. između Srbije i Albanije biće odigran u subotu od 20.45 časova na stadionu "Dubočica" u Leskovcu.

Pomoćne sudije na ovoj utakmici biće Mihai Marika i Ferenc Tunjogi, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Horacija Fešnika, takođe iz Rumunije.

U VAR sobi biće Nemci Bastijan Dankert i Paskal Miler.

Prvo mesto na tabeli grupe K kvalifikacija za SP 2026. drži Engleska sa 15 bodova, Albanija ima osam, a Srbija sedam. Letonija je četvrta na tabeli sa četiri, dok je Andora poslednja bez bodova.