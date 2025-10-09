ARGENTINA ZAVIJENA U CRNO! Preminuo trener Boke Juniors

Migel Anhel Ruso, trener Boke Juniors, preminuo je u 69. godini, posle duge i teške borbe sa rakom.

Foto AP

Ceo život je posvetio fudbalu, a u Boku se u junu vratio treći put kako bi je predvodio na Svetskom klupskom prvenstvu.

"Ostavio je neizbrisiv trag i uvek će biti primer radasti, truda i topline. Pružamo podršku njegovoj porodici u ovom trenutku bola. Zbogom dragi Migele".

Od 2017. godine lečio se od raka prostate, a kasnije su se pojavile i komplikacije sa bešikom. Uprkos svemu, nikada nije odustajao. Sve do poslednjih meseci bio je prisutan na treninzima, dok u septembru 2025. nije morao da se povuče zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.

Ruso je trenersku karijeru započeo početkom osamdesetih, a vodio je neke od najvećih klubova Južne Amerike: Lanus, Estudijantes de la Platu, Velez Sarfild, Rosario Central, Milionarios i Boku Juniors. Tokom karijere osvojio je sedam trofeja, među kojima se posebno izdvaja Kopa Libertadores iz 2007. godine, poslednji kontinentalni naslov koji je Boka osvojila.

U junu 2025. godine vratio se na klupu Boke Juniors po treći put, kako bi predvodio klub na Svetskom klupskom prvenstvu FIFA 2025. Pokazao da i u poznim godinama i sa narušenim zdravljem ništa ne može da ga zaustavi da vodi voljenu Boku.