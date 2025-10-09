Fudbal

ODLEPIO ZA SRBINOM! Hansi Flik "prelomio": Dovedite mi ga u Barselonu

09. 10. 2025. u 07:35

BARSELONA je posle sjajnog starta sezone upala u krizu sa dva uzastopna poraza.

FOTO: Tanjug/AP

Prvo je PSŽ odneo bodove iz Katalonije, a onda je Sevilja pocepala Barselonu i otkrila sve defanzivne slabosti tima Hansija Flika. 

Zato Barsa želi da ojača poslednji deo tima, a na radaru katalonskog giganta je srpski štoper Strahinja Pavlović, pišu italijanski mediji, za koga je ozbiljno zagrizao i Hansi Flik. Već izvesno vreme je Srbin stub odbrane Milana, a sjajne partije ne prolaze ispod radara evropskih velikana.

FOTO: M. Vukadinović

 

Kako prenosi “Milano Live”, Pavlović je na radaru Barselone, ali navode da interesovanje za njegove usluge pokazuju i londonski velikani Čelsi i Arsenal.

Ovakve vesti sigurno znače za samopouzdanje našem defanzivcu pred ključne utakmice reprezentacije Srbije za plasman na Svetsko prvenstvo, ali i za nastavak sezone u dresu “Rosonera”.

