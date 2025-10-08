ČUVENI NAPADAČ VERUJE U VLAHOVIĆA: I dalje je sjajan igrač, pravi razliku u Seriji A

LEGENDARNI italijanski fudbaler Antonio di Natale govorio je o Juventusu i srpskom napadaču Dušanu Vlahoviću.

FOTO: Tanjug/AP/Marco Alpozz

Bivši napadač Udinezea je naveo razlog zašto smatra da "stara dama" ne može da osvoju Skudeto.

- Nedostaje hijerarhije. Dejvid i Openda su takođe došli iz drugih liga, potrebno je malo vremena. I ja sam u Udinezeu imao saigrače različitih nacionalnosti, ali oni koji su imali kvalitet – napredovali su. Možda ne odmah, ali vremenom jesu - rekao je Di Natale za "Tutosport".

Nema dilemu ko bi trebalo da bude prvi napadač kluba iz Torina.

- Vlahović, bez ikakve sumnje. Bio je izvanredan u Fiorentini i svake godine otkako je došao u Juve postiže dvocifren broj golova. Nikada neće davati 30 golova po sezoni, ali je i dalje sjajan igrač, neko ko pravi razliku u Seriji A - zaključio je bivši reprezentativac Italije.

Podsetimo, Juventus se posle šest kola u Seriji A nalazi na petom mestu na tabeli sa 12 bodova, ima tri manje od vodećeg Napolija.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“