ČUVENI NAPADAČ VERUJE U VLAHOVIĆA: I dalje je sjajan igrač, pravi razliku u Seriji A
LEGENDARNI italijanski fudbaler Antonio di Natale govorio je o Juventusu i srpskom napadaču Dušanu Vlahoviću.
Bivši napadač Udinezea je naveo razlog zašto smatra da "stara dama" ne može da osvoju Skudeto.
- Nedostaje hijerarhije. Dejvid i Openda su takođe došli iz drugih liga, potrebno je malo vremena. I ja sam u Udinezeu imao saigrače različitih nacionalnosti, ali oni koji su imali kvalitet – napredovali su. Možda ne odmah, ali vremenom jesu - rekao je Di Natale za "Tutosport".
Nema dilemu ko bi trebalo da bude prvi napadač kluba iz Torina.
- Vlahović, bez ikakve sumnje. Bio je izvanredan u Fiorentini i svake godine otkako je došao u Juve postiže dvocifren broj golova. Nikada neće davati 30 golova po sezoni, ali je i dalje sjajan igrač, neko ko pravi razliku u Seriji A - zaključio je bivši reprezentativac Italije.
Podsetimo, Juventus se posle šest kola u Seriji A nalazi na petom mestu na tabeli sa 12 bodova, ima tri manje od vodećeg Napolija.
