VELIKA ČAST ZA SRBINA: Nenad Minaković sudi utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo
SRPSKI sudija Nenad Minaković biće glavni arbitar na duelu između Nemačke i Luksemburga u grupi A kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).
Novosađaninu će pomagati sunarodnici Nikola Borović i Boško Božović, dok će četvrti sudija da bude Pavle Ilić. U VAR sobi sedeće Momčilo Marković i Jelena Cvetković.
Utakmica između Nemačke i Luksemburga biće odigrana u petak od 20.45 časova u Zinshajmu.
Prvo mesto na tabeli grupe A drži Slovačka sa šest bodova, dok Severna Irska i Nemačka imaju po tri. Luksemburg je poslednji bez bodova.
