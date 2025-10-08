Fudbal

VELIKA ČAST ZA SRBINA: Nenad Minaković sudi utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo

08. 10. 2025. u 12:22

SRPSKI sudija Nenad Minaković biće glavni arbitar na duelu između Nemačke i Luksemburga u grupi A kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

FOTO: M. Vukadinović

Novosađaninu će pomagati sunarodnici Nikola Borović i Boško Božović, dok će četvrti sudija da bude Pavle Ilić. U VAR sobi sedeće Momčilo Marković i Jelena Cvetković.

Utakmica između Nemačke i Luksemburga biće odigrana u petak od 20.45 časova u Zinshajmu.

Prvo mesto na tabeli grupe A drži Slovačka sa šest bodova, dok Severna Irska i Nemačka imaju po tri. Luksemburg je poslednji bez bodova.

