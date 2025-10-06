PREDRAG MIJATOVIĆ NIJE MOGAO VIŠE DA ĆUTI! Predsednik Partizana otkrio sve o užasnoj tragediji koja mu se dogodila

Predrag Mijatović je u emotivnoj ispovesti otkrio najteže momente svog života.

FOTO: FK Partizan

Mijatovićev život je obeležila velika tragedija, pošto je izgubio sina Andreja kada je imao samo 14 godina. Priča o njegovom lavovskom srcu je itekako potresna.

Priznao je da kao pozadinu na telefonu drži njegovu sliku.

- To je fotografija mog sina koji je preminuo, on je moja energija, moj motiv, nije među nama, ali konstanto je tu. Svako od nas ima nekog ko nas motiviše dok spavamo. To je nešto što mene pokreće - rekao je Mijatović u emisiji "Agape"

Andreju je prognozirano da će živeti sedam godina, ali je njegova borba trajala duplo više.

- Istina je, to je bila njegova misija, rodio se 94. godine kada sam bio u Valensiji na mom putu ka nenormalnoj slavi. Ja sam onda otišao u Real, bolest je išla na gore, ali se borio kao lav. Kad god sam imao najveće uspehe, njemu je bilo loše", rekao je emotivni Mijatović i ispričao jako potresnu scenu:

- Otac Radovan Bigović je bio moj veliki prijatelj sa neverovatno energijom, šteta što je tako mlad preminuo. Tada je bila jako teška kriza. Koliko god da je bio žilav, on je praktično bio klinički mrtav. Zvao sam sveštenika. Dete je počelo da pokazuje bolje parametre, doktori su rekli da stvari idu na bolje. Posle toga je živeo još dve godine. Meni se apsolutno sve desilo u životu - zaključio je ispovest Mijatović.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja