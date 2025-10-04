Fudbal

HRVATSKA U ŠOKU! Veliki hrvatski klub pred gašenjem

Filip Milošević

04. 10. 2025. u 13:48

Fudbalski klub Šibenik, koji je godinama bio legitiman član elitnog ranga takmičenja u Hrvatskoj, nalazi se pred gašenjem.

Kako prenose tamošnji mediji, Šibenik je pred gašenjem. Klub osnovan davne 1932. godine je prošle sezone ispao iz Prve lige, a ove se takmiči u četvrtom rangu takmičenja, s obzirom da nisu dobili licencu za takmičenje u profesionalnim ligama zbog problema sa finansijama.

Najveći uspeh je klub napravio u sezonama 2009/10 i 2022/23, kada su igrali finale Kupa Hrvatske. Takođe, tri puta su osvajali Drugu ligu Hrvatske. Klub je osnovan pre 93. godine.

