BOŠKO ĐUROVSKI I VAŽNI FUDBALSKI POTEZI: Za dobrobit veterana i njihovo zdravlje
U prostorijama Fudbalskog saveza Beograda održana je prva sednica novoizabranog Upravnog odbora Udruženja veterana fudbalskih klubova Beograda, kojom je predsedavao predsednik Boško Đurovski.
Sednici su, kao gosti, prisustvovali i predsednik FS Beograda Nikola Lazetić i generalni sekretar FS Beograda Milorad Nikolić.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Finansijska podrška FS Beograda
Jedna od ključnih odluka sa sednice odnosi se na dogovor sa Fudbalskim savezom Beograda, prema kom će Udruženje veterana sa sezonom 2025/26 ostvariti značajne benefite i pogodnosti.
Dogovorom je predviđeno da FS Beograda snosi:
- troškove naknada za programske aktivnosti svakog od 73 kluba,
- troškove delegata na utakmicama Prve i Druge lige veterana,
- kao i godišnje članarine za 20 igrača svake ekipe koja učestvuje u takmičenju.
- kao i organizaciju Kup takmičenja veterana
Đurovski je istakao da će FS Beograda pomoći i u postizanju dogovora sa potencijalnim sponzorima, što će znatno olakšati egzistenciju klubova učesnika.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Promocija fer-pleja i sporta
U narednom periodu biće pokrenuta kampanja posvećena promociji fer-pleja, sportskog nadmetanja i zdravog načina života. Poseban akcenat biće stavljen na druženje i čuveno „treće poluvreme“, kao simbol prijateljstva i sportskog duha.
Izmene propozicija
Na inicijativu većine klubova usvojene su izmene koje će početi da se primenjuju od drugog dela sezone 2025/26:
poluvreme će trajati po 40 minuta,
uvodi se „stop vreme“ – svaka ekipa će imati pravo na dva prekida po poluvremenu radi izmena,
omogućene su „leteće izmene“, odnosno povratak igrača u igru nakon izlaska.
„Sve ove izmene uvodimo radi očuvanja zdravlja igrača-veterana,“ istakao je Đurovski.
Medicinska bezbednost
Posebno je naglašeno da će se ubuduće lekarski pregledi obavljati po strožijim procedurama, kako bi se dodatno zaštitilo zdravlje svih učesnika liga veterana.
Novi komesar i reprezentacija veterana
Za novog komesara za takmičenje izabran je Miloš Vranjković.
U planu je i da reprezentacija veterana Beograda u narednom periodu odigra prijateljske utakmice sa reprezentacijama drugih regiona iz Srbije i okruženja, čime će se dodatno promovisati takmičenje i jačati sportska saradnja.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
STIGLO POJAČANjE NA MARAKANU! Dan posle poraza od Porta, Zvezda potpisala novog igrača
03. 10. 2025. u 07:40
GOLEADA NA "STAMFORD BRIDžU": Slabašne odbrane dva velikana koja jure tri boda garantuju veoma zanimljivu utakmicu
ČELSI i Liverpul će u subotu uveče odigrati jedan od najvažnijih mečeva u dosadašnjem delu Premijer lige (18.30). Obe ekipe ulaze u derbi sa velikim problemima. "Plavci" sa povredama i disciplinom, a šampion Liverpul traži iskupljene posle dva bolna poraza od Palasa i Galatasaraja.
04. 10. 2025. u 07:20
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)