BOŠKO ĐUROVSKI I VAŽNI FUDBALSKI POTEZI: Za dobrobit veterana i njihovo zdravlje

03. 10. 2025. u 17:37

U prostorijama Fudbalskog saveza Beograda održana je prva sednica novoizabranog Upravnog odbora Udruženja veterana fudbalskih klubova Beograda, kojom je predsedavao predsednik Boško Đurovski.

FOTO: Fudbalski savez Beograda

Sednici su, kao gosti, prisustvovali i predsednik FS Beograda Nikola Lazetić i generalni sekretar FS Beograda Milorad Nikolić.

Finansijska podrška FS Beograda

Jedna od ključnih odluka sa sednice odnosi se na dogovor sa Fudbalskim savezom Beograda, prema kom će Udruženje veterana sa sezonom 2025/26 ostvariti značajne benefite i pogodnosti.
Dogovorom je predviđeno da FS Beograda snosi:

  • troškove naknada za programske aktivnosti svakog od 73 kluba,
  • troškove delegata na utakmicama Prve i Druge lige veterana,
  • kao i godišnje članarine za 20 igrača svake ekipe koja učestvuje u takmičenju.
  • kao i organizaciju Kup takmičenja veterana

Đurovski je istakao da će FS Beograda pomoći i u postizanju dogovora sa potencijalnim sponzorima, što će znatno olakšati egzistenciju klubova učesnika.

Promocija fer-pleja i sporta

U narednom periodu biće pokrenuta kampanja posvećena promociji fer-pleja, sportskog nadmetanja i zdravog načina života. Poseban akcenat biće stavljen na druženje i čuveno „treće poluvreme“, kao simbol prijateljstva i sportskog duha.

Boško Đurovski na sednici UO Udruženja veterana fudbalskih klubova Beograda / FOTO: Fudbalski savez Beograda


Izmene propozicija

Na inicijativu većine klubova usvojene su izmene koje će početi da se primenjuju od drugog dela sezone 2025/26:

poluvreme će trajati po 40 minuta,

uvodi se „stop vreme“ – svaka ekipa će imati pravo na dva prekida po poluvremenu radi izmena,

omogućene su „leteće izmene“, odnosno povratak igrača u igru nakon izlaska.

„Sve ove izmene uvodimo radi očuvanja zdravlja igrača-veterana,“ istakao je Đurovski.


Medicinska bezbednost

Posebno je naglašeno da će se ubuduće lekarski pregledi obavljati po strožijim procedurama, kako bi se dodatno zaštitilo zdravlje svih učesnika liga veterana.


Novi komesar i reprezentacija veterana

Za novog komesara za takmičenje izabran je Miloš Vranjković.

U planu je i da reprezentacija veterana Beograda u narednom periodu odigra prijateljske utakmice sa reprezentacijama drugih regiona iz Srbije i okruženja, čime će se dodatno promovisati takmičenje i jačati sportska saradnja.

Foto: ФОТО: Фудбалски савез Београда

UZMI 100% BONUSA U POSLEDNjEM TRENUTKU – NE PROPUSTI NESVAKIDAŠNjU PRILIKU!