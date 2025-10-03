STIGLO POJAČANJE NA MARAKANU! Dan posle poraza od Porta, Zvezda potpisala novog igrača

Samo dan posle završetka utakmice sa Portom, Crvena zvezda je dovela novo pojačanje.

FOTO: M. Vukadinović

Prema pisanju "Meridian sporta", ugovor sa crveno-belima je potpisao Nigerijac Mondej Egbebi!

Radi se o momku rođenom 2007. godine koji se najbolje snalazi na mestu štopera. Isprva će igrati u omladinskoj selekciji pod vođstvom Nenada Milijaša.

Egbebi dolazi iz Džuvenajla. U pitanju je tim koji se takmiči u trećoj ligi Nigerije gde je talentovani fudbaler bio jedan od najboljih u tom timu.

Procenili su odgovorni na Marakani da vredi potpisati Nigerijca na kojem je da pokaže da li ima talenta i za prvi tim Crvene zvezde.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja