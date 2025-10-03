Fudbal

STIGLO POJAČANJE NA MARAKANU! Dan posle poraza od Porta, Zvezda potpisala novog igrača

Новости онлине

03. 10. 2025. u 07:40

Samo dan posle završetka utakmice sa Portom, Crvena zvezda je dovela novo pojačanje.

СТИГЛО ПОЈАЧАЊЕ НА МАРАКАНУ! Дан после пораза од Порта, Звезда потписала новог играча

FOTO: M. Vukadinović

Prema pisanju "Meridian sporta", ugovor sa crveno-belima je potpisao Nigerijac Mondej Egbebi!

Radi se o momku rođenom 2007. godine koji se najbolje snalazi na mestu štopera. Isprva će igrati u omladinskoj selekciji pod vođstvom Nenada Milijaša.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Egbebi dolazi iz Džuvenajla. U pitanju je tim koji se takmiči u trećoj ligi Nigerije gde je talentovani fudbaler bio jedan od najboljih u tom timu.

Procenili su odgovorni na Marakani da vredi potpisati Nigerijca na kojem je da pokaže da li ima talenta i za prvi tim Crvene zvezde.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PAKLENI IZAZOV ZA ZVEZDU: Savršeni dvostruki prvak Evrope juri devetu pobedu u nizu!
Tip fudbal

0 4

PAKLENI IZAZOV ZA ZVEZDU: Savršeni dvostruki prvak Evrope juri devetu pobedu u nizu!

PORTO nastavlja svoju perfektnu sezonu večeras na Dragau“ gde će od 21.00 ugostiti Crvenu zvezdu u drugom kolu grupne faze Lige Evrope. „Zmajevi“ pod vođstvom novog trenera Frančeska Fariolija izgledaju nezaustavljivo – osam utakmica, osam pobeda, uz samo jedan primljen gol. Sa druge strane, šampion Srbije dolazi u Portugaliju posle remija sa Seltikom (1:1 )u prvom kolu, svestan da svaki naredni meč može biti ključan u borbi za prolaz dalje.

02. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JE LI, BRE, KOLIKO TI IMAŠ GODINA?! Hamad Međedović napustio meč sa najbezobraznijim teniserom na svetu! (VIDEO)

"JE LI, BRE, KOLIKO TI IMAŠ GODINA?!" Hamad Međedović napustio meč sa najbezobraznijim teniserom na svetu! (VIDEO)