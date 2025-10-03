STIGLO POJAČANJE NA MARAKANU! Dan posle poraza od Porta, Zvezda potpisala novog igrača
Samo dan posle završetka utakmice sa Portom, Crvena zvezda je dovela novo pojačanje.
Prema pisanju "Meridian sporta", ugovor sa crveno-belima je potpisao Nigerijac Mondej Egbebi!
Radi se o momku rođenom 2007. godine koji se najbolje snalazi na mestu štopera. Isprva će igrati u omladinskoj selekciji pod vođstvom Nenada Milijaša.
Egbebi dolazi iz Džuvenajla. U pitanju je tim koji se takmiči u trećoj ligi Nigerije gde je talentovani fudbaler bio jedan od najboljih u tom timu.
Procenili su odgovorni na Marakani da vredi potpisati Nigerijca na kojem je da pokaže da li ima talenta i za prvi tim Crvene zvezde.
